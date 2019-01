Szépen mutatják a trendeket, mit lopnak egyre többet és mit kevésbé, ráadásul az ORFK-val ellentétben nemcsak a márkákról, hanem az annál fontosabb információt adó modellekről is készítenek egy külön listát a civilek. Bármennyire hihetetlen, ilyen nincs a magyar rendőrségnek. Sőt, arról is vezetnek listát a NAKE munkatársai, hogy az ország melyik településén mennyire aktívak a bűnözők, az autólopások egyértelmű központjának számító Budapestről például évről évre még kerületenkénti statisztikát is összeállítanak.

A modellek sorrendje

Az elmúlt 3-4 évben látványosan növekedett a külföldről behozott használt járművek száma. Sajnos az importautók átlagos életkora tavaly 12 év volt, ráadásul a legtöbb autót Magyarországra trélerező nepperek nyugaton többnyire az olcsóbb vételeket keresik, márpedig a beömlő öregecske személyautók alkatrészigénye jelentős.

Mindez tisztán látszik az ellopott autókat soroló listákon. Mikor két éve a rokkant 3-as BMW-k ömlöttek az országba, az importlista első helyét a lopottautós lista első helyette követte. 2018-ban már Ford Focusból érkezett be a legtöbb használtan a Datahouse szerint (a top 20-ról részletes cikk hamarosan a Vezessen), nem meglepő módon tavaly Ford Focusok ellopásáról kapta a legtöbb bejelentést a NAKE. (Eközben a 3-as BMW a dobogóról is lecsusszant, párhuzamosan mindkét listán.)

Nyilván nem azonos a két sorrend, de sok esetben hasonlóak az előre-hátra mozgások. Íme, a modellek lopásszám szerinti sorrendje tavalyról:

Ford Focus – 15 bejelentett lopás

Škoda Octavia – 11 lopás

Volkswagen Polo – 9 lopás

Opel Corsa – 7 lopás

Volkswagen Passat – 7 lopás

Volkswagen Golf – 6 lopás

BMW 3-as – 5 lopás

Toyota Auris – 5 lopás

Ford Mondeo – 4 lopás

Audi A3 – 3 lopás

Ford Transit – 3 lopás

Toyota Corolla – 3 lopás

Suzuki Swift – 3 lopás

Peugeot 508 – 3 lopás

Volkswagen Touran – 3 lopás

A márkák sorrendje

Itt is sokkal inkább az importhoz idomul a lista, mint az országban ténylegesen futó autók számához. A KSH szerint ugyanis Opel, Suzuki, Volkswagen, Ford és Renault a forgalomban lévő autók száma szerinti sorrend, és az átlagéletkor 14,5 év körüli. Az ellopott autók márka szerinti listája 2018-ból mégis a frissen behozott autókéval mutat nagyobb hasonlóságot. Használt Volkswagenből ömlött be tavaly a legtöbb, abból jelentették be a legtöbb ellopását is.

Volkswagen – 33 bejelentett lopás

Ford – 27 lopás

BMW – 16 lopás

Škoda – 13 lopás

Toyota – 13 lopás

Opel – 12 lopás

Suzuki – 8 lopás

Renault – 8 lopás

Peugeot – 6 lopás

Audi – 5 lopás

Nissan – 5 lopás

Seat – 5 lopás

Mercedes – 3 lopás

Citroën – 3 lopás

Smart – 3 lopás

A települések sorrendje

Évtizedek óta stabilan Budapest a legveszélyeztetettebb része az országnak, a 182 bejelentett autólopásból 134 itt történt. Régóta hallani, hogy a külső kerületekben, de főleg a főváros agglomerációjában működik, működött mindig is a legtöbb illegális szétszerelő műhely.

Budapesthez képest ugyanakkor vidéken annyira elenyésző a járműlopás, hogy a NAKE-hoz befutott településenkénti 3-4 bejelentéssel dobogóra lehet kerülni. Íme, az élmezőny:

Budapest – 134 bejelentett lopás

Budaörs – 4 lopás

Székesfehérvár – 4 lopás

Győr – 3 lopás

Pécs – 2 lopás

Szigetszentmiklós – 2 lopás

Siófok – 2 lopás

Meglepetést hozott a főváros kerületeinek 2018-as listája. A dobogót szinte mindig a XI. kerület, a XIV., és a III. alkotja, ám tavaly csak a 2-4. helyre kerültek, valamiért a II. kerület élre ugrott. Abban nincs változás, hogy a belső kerületekre – ahol sűrűbb a kamerahálózat, és ahonnan hosszabb idő kijutni a városból – alig jellemző a lopás.

II. kerület – 18 bejelentett lopás

XI. kerület – 17 lopás

III. kerület – 16 lopás

XIV. kerület – 11 lopás

XIX, kerület – 9 lopás

XVIII. kerület – 9 lopás

XX. kerület – 9 lopás

XII, kerület – 8 lopás

XVI. kerület – 6 lopás

IV. kerület – 5 lopás

Trabantot és Ladát is lopnak

Már csak mutatóban futnak a rendszerváltás előtt forgalomba állított Trabik és Zsigulik idehaza, ezért az alkatrész utánpótlása nem egyszerű feladat. Érdemes vigyázni a rendbe hozott példányokra, mert ugranak ezekre is a tolvajok. 2018-ban egy Trabant és két Lada ellopásáról kapott bejelentést a NAKE, egy szép Zsiguli eltűnése talán a tavalyi év legutolsó autólopása volt.

December 29-én veszett nyoma, ám másnap már meg is volt. Igaz, darabokban. Megkerestük a gazdáját, aki a Gödöllőről eltűnt autóról elmondta, hogy Bagon került elő, így foglalta össze a történteket: „Igazából hogy pontosan hogyan és miként került elő, az eléggé szövevényes, mert egyszerre kaptunk több helyről infót. Egyszer volt egy fb-os beszélgetésünk még az előző estéről, amikor éjszaka kerestük az autót. Ott az egyik srácnak írt egy helyi, hogy tudja hol az autó. Még délelőtt írt, de mivel hajnalig kint voltunk, ő is aludt, így csak délután látta az üzenetet. Ezzel szinte egy időben hívtak unokatesómék, hogy bementek a környékre és kérdezősködtek. Az egyik kisgyerek meg elszólta magát. Ők szóltak nekem, én pedig a rendőrségnek, mert marha para volt a hely. Ki se tudtak szállni a kocsiból. Nem mintha akartak volna. Végül a beszélgetős csoportban volt benne egy polgárőr ismerősöm, aki szólt az ottani polgárőröknek, és velük közösen kezdtek el kutatni. Ők posztolták az első képeket is róla, amin már szét volt kapva.”