Érdekes gép tűnt fel a Cars and Bids aukciós oldalon. Sárga Volvo, de nem taxi, mégis különleges. Az autót a repülőtéri kifutópályák tapadásmérésével (súrlódásvizsgálatával) foglalkozó SARSYS cég építette át alapjaiban, és olyan speciális berendezésekkel tömték tele, mint például a csomagtartó alatt megbújó ötödik mérőkerék.

A SARSYS a Scandinavian Airport and Road Systems rövidítése. Korábban a Saabok jelentették a cég számára a célszerszámot, de később – a márka sajnálatos kimúlásával – átnyergeltek a Volvókra. Ez a konkrét gép egy T5 Inscription csúcsmodell, melynek orrában egy 2,0 literes, négyhengeres turbómotor dolgozik 250 lóerővel és bőséges, 350 Nm-es nyomatékkal.

És mivel ez egy magasan felszerelt kivitel, panoráma napfénytető, adaptív tempomat és fényszórómosó is járt hozzá. Elég jó egy munkára fogott típustól.

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A mérőrendszer lelke a pneumatikus működtetésű ötödik kerék: a fedélzeten egy saját légkompresszor gondoskodik a kerék emeléséről és leengedéséről. Ezt egyenletes nyomással szorítja a kifutópályához a rendszer, és vizsgálja a fékezés, lassulás tulajdonságait.

Az adatokat az első ülések közé beépített másodlagos képernyőre továbbítja a rendszer, amely egyben vezérlőközpontként is funkcionál.

Tehát egy jól felszerelt Volvo, aminek van egy méretes lyuk a csomagtartójában? Ezt még könnyű lenne vissza alakítani, csakhogy akad még egy jelentős kiegészítő: a hátsó ülések helyére épített méretes víztartály. Ez látja el vízzel azt a permetezőrendszert, amely a szárazról nedvesre váltó aszfaltviszonyokat szimulálja az ötödik kerék előtt. Az eladó a kommentek között meg is jegyzi a biztonság kedvéért: teli tartállyal nem ajánlott 100 km/h-nál gyorsabban haladni.

Az autóra a licit július 14-én, kedden, vagyis ma zárul. A cikk megjelenésének pillanatában 27 licit érkezett rá, és a legmagasabb ajánlat 7900 dollár (2,5 millió forint) – ami egészen olcsó egy olyan megkímélt autóért, amiben alig több mint 40 000 kilométer van. Másfelől viszont kell egy bizonyos fokú “őrültség” ahhoz, hogy valaki egy ilyet tényleg hazavigyen. De mérget vehettek rá, hogy ott kint valahol meglesz az a vevő.

Ilyen autó pedig minden nagy reptéren szolgál, íme az egyik hazai verzió: