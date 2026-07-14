A Bugatti Bolide egy szigorúan limitált szériás, vérbeli pályaautó, amelyet 2024 és 2025 között gyártottak. Mindössze 40 példány készült belőle, és a gyárból egyetlenegy sem gurult ki rendszámozható, utcai specifikációval. Nem volt gyártói szándék rendszámos kivitel építésére, pedig vélhetően igény lett volna rá, mert a milliárdosok szeretnek az egyedinél is ritkább, rendkívül feltűnő autókkal vonulni az utcán.

Viszont a Bugatti erősen ragaszkodott az alap filozófiához, és tényleg a versenypályák zabolátlan ördögét akarták megépíteni a W16-os motorra alapozva. Itt jön a képbe a Lanzante. A brit székhelyű autóipari mérnöki vállalat leginkább arról híres, hogy kizárólag versenypályára szánt gépszörnyeket alakít át közúton is legálisan használható, rendszámos autókká.

Nekik pedig Bolide vörös posztó volt, egy kihívás, amit be kell vállalni.

A PRW Advanced Cooling Technology-vel szorosan együttműködve a Lanzante egy olyan géppé faragta a pályaszörnyet, amellyel már fekvőrendőrökön is átkelhetünk, vagy épp begurulhatunk egy autós gyorsétterembe. Ahhoz, hogy a Bolide utcai engedélyt kaphasson, a mérnököknek egy egész sornyi módosítást kellett végrehajtaniuk. Hacsak nem tudjuk pontosan, mit keressünk, ezek az eltérések aligha szúrnak szemet.

Az eredeti Bolide-nak nem volt szüksége fényszórókra, hiszen kizárólag versenypályákon használható, amelyek jellemzően saját kivilágítással rendelkeznek. A Lanzante új, X-alakú LED-es fényszórókat tervezett, amelyek tökéletesen integrálódnak az autó orrán található ikonikus X-motívumokba. A kőkeményre hangolt futóművet némileg fel kellett puhítani az utcai használathoz, és a Michelin verseny-slickeket is száműzni kellett – már csak azért is, mert élettartamuk alig 60 kilométer.

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Szerencsére a motorhoz nem kellett nyúlni, hiszen a 8,0 literes, négyturbós W16-os erőforráson olyan utcai modellekkel osztozik, mint a Chiron. A blokk valamivel kevesebb mint 1600 lóerőt ad le, ami egészen hátborzongató lehet egy olyan autóban, amely (a Lanzante-féle átalakítás előtt) 1450 kilogrammnál is kevesebbet nyom a mérlegen.

Még a Lanzante minden aprólékos finomhangolásával együtt is ott motoszkál bennünk a kérdés: vajon egy ilyen kaliberű csúcstechnikát tényleg élvezetes a hétköznapi közutakon terelgetni?