A Bugatti Bolide egy szigorúan limitált szériás, vérbeli pályaautó, amelyet 2024 és 2025 között gyártottak. Mindössze 40 példány készült belőle, és a gyárból egyetlenegy sem gurult ki rendszámozható, utcai specifikációval.  Nem volt gyártói szándék rendszámos kivitel építésére, pedig vélhetően igény lett volna rá, mert a milliárdosok szeretnek az egyedinél is ritkább, rendkívül feltűnő autókkal vonulni az utcán. 

Utcai verziót készítettek a legbrutálisabb Bugattiból 1
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Viszont a Bugatti erősen ragaszkodott az alap filozófiához, és tényleg a versenypályák zabolátlan ördögét akarták megépíteni a W16-os motorra alapozva. Itt jön a képbe a Lanzante. A brit székhelyű autóipari mérnöki vállalat leginkább arról híres, hogy kizárólag versenypályára szánt gépszörnyeket alakít át közúton is legálisan használható, rendszámos autókká. 

Utcai verziót készítettek a legbrutálisabb Bugattiból 2
A Bolide minden idők legdurvább Bugattija
0,67 kg/lóerő. Ez nagyjából mindent elmond arról, mennyire brutális autó a Bugatti Bolide.

Nekik pedig Bolide vörös posztó volt, egy kihívás, amit be kell vállalni. 

A PRW Advanced Cooling Technology-vel szorosan együttműködve a Lanzante egy olyan géppé faragta a pályaszörnyet, amellyel már fekvőrendőrökön is átkelhetünk, vagy épp begurulhatunk egy autós gyorsétterembe. Ahhoz, hogy a Bolide utcai engedélyt kaphasson, a mérnököknek egy egész sornyi módosítást kellett végrehajtaniuk. Hacsak nem tudjuk pontosan, mit keressünk, ezek az eltérések aligha szúrnak szemet.

Az eredeti Bolide-nak nem volt szüksége fényszórókra, hiszen kizárólag versenypályákon használható, amelyek jellemzően saját kivilágítással rendelkeznek. A Lanzante új, X-alakú LED-es fényszórókat tervezett, amelyek tökéletesen integrálódnak az autó orrán található ikonikus X-motívumokba. A kőkeményre hangolt futóművet némileg fel kellett puhítani az utcai használathoz, és a Michelin verseny-slickeket is száműzni kellett – már csak azért is, mert élettartamuk alig 60 kilométer.

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Szerencsére a motorhoz nem kellett nyúlni, hiszen a 8,0 literes, négyturbós W16-os erőforráson olyan utcai modellekkel osztozik, mint a Chiron. A blokk valamivel kevesebb mint 1600 lóerőt ad le, ami egészen hátborzongató lehet egy olyan autóban, amely (a Lanzante-féle átalakítás előtt) 1450 kilogrammnál is kevesebbet nyom a mérlegen.

Még a Lanzante minden aprólékos finomhangolásával együtt is ott motoszkál bennünk a kérdés: vajon egy ilyen kaliberű csúcstechnikát tényleg élvezetes a hétköznapi közutakon terelgetni?

Utcai verziót készítettek a legbrutálisabb Bugattiból 8
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