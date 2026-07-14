Nem mindennapi jelenetet rögzítettek Kolozsváron: hétfőről keddre virradóra egy hatalmas “repülőgépalkatrész” jelent meg a Traian Vuia utcán, nem messze a város repülőterétől. A látvány elsőre úgy tűnhetett, mintha egy gép az úttesten landolt volna, de szerencsére semmiféle kényszerleszállásról vagy balesetről nem volt szó.

A magyarázat sokkal földhözragadtabb, bár így is elég látványos: egy engedélyezett, túlméretes szállítmány érkezett a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtérre. A konvoj Bukarest mellől, az otopeni Henri Coandă repülőtérről indult, és egy repülőgép nagy méretű alkatrészét vitte Kolozsvárra.

A román útkezelő adatai szerint a szállítmány nem véletlenül okozott feltűnést: a szerelvény 46 méter hosszú, 6,5 méter széles és 4,5 méter magas volt, össztömege pedig elérte az 52 tonnát. Ilyen méretekkel érthető, hogy nem lehetett egyszerűen beolvadni az éjszakába. A szerelvény lassan, rendőri kísérettel haladt, a Traian Vuia utcán pedig ideiglenesen le kellett állítani a közlekedést.

A szállítást több naposra tervezték: a román hatóságok július 10. és 19. közötti időszakra adtak ki tájékoztatást az Otopeni–Kolozsvár útvonalra.

A videón látható géptörzs már nem fog repülni többet

A kolozsvári reptér korábban egy leselejtezett, keskenytörzsű repülőgép beszerzését indította el, amelyet nem utasszállításra, hanem gyakorlati képzésre használnának.

Az ilyen gépek kifejezetten hasznosak egy repülőtér számára: a reptéri technikai személyzet valós körülmények között gyakorolhatja rajtuk például egy mozgásképtelenné vált repülőgép eltávolítását, a vontatást, a tolást, a lépcsők pontos pozicionálását, a földi kiszolgálási feladatokat vagy akár a jégtelenítési műveleteket.

A kolozsvári reptér beszerzése a korábbi közlések szerint nagyjából 460 ezer lejre, vagyis körülbelül 36 millió forintra rúghat.