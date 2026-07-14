Nyaranta embertömegek indulnak útnak külföldre vakációzni, ám vannak, akik nem vendégként, hanem potenciális áldozatként tekintenek a nyaralókra, a turisták számára ismeretlen környezetet, a nyelvi akadályokat kihasználva az utakon verik át az autósokat.

Az osztrák ÖAMTC autóklub összeszedte a mostanság leginkább jellemző trükköket, valamint azt, hol számíthatunk ezekre.

Tréleres hiénák

Hogyan történik? Az esetleges műszaki hiba miatt félreállt külföldi autóhoz villámgyorsan, hívás nélkül érkezik egy „épp arra járó” tréleres, majd segítőkészen felajánlja, hogy el is viszi a járművet a legközelebbi műhelybe, amire a bajba jutott autós általában nem is mond nemet. A trükk az, hogy a kocsit indokolatlanul sokkal messzebbre szállítják, majd jelentős szállítási díjat követelnek. Az ÖAMTC szerint egyes cégek kimondottan erre specializálódtak: embereik folyamatosan figyelik az utakat, és amint lerobbant járművet látnak, rögtön le is adják a drótot.

Az átverés leginkább Horvátországban, azon belül is a Zágráb–Rijeka vonalon, illetve Zadar környékén jellemző, de Szerbiából is Szlovéniából is jelentettek már ilyen eseteket.

Az égből pottyanó segítség elsőre kellemes meglepetés lehet, de sokkal okosabb, ha műszaki hiba, lerobbanás esetén az autós azonnal a saját autóklubját, assistance-t nyújtó biztosítóját hívja, hogy azok intézzenek megbízható mentési megoldást.

Szándékos defekt, hamis hibajelzés

Hogyan történik? Több változata is ismert: az egyik, hogy az országúti, autópályás pihenőkben a magára hagyott jármű abroncsát kiszúrják, szelepét megpiszkálják, majd amikor a továbbindulást követően a defekt miatt félreáll az autó, mögötte rögtön megállnak a helyi „segítők”, akik azonban nem kerékcserében, hanem lopásban, rablásban utaznak, kifosztják az amúgy is bajban lévő utazókat.

A másik bevett módszer, hogy haladás közben dudálással, villogással, mutogatással jelzik a gyanútlan autósnak, hogy valami baj van a járművével, álljon meg. Általában az autó hátuljánál van a valójában nem létező probléma, és amíg a kocsi gazdája az egyik segítővel azt vizsgálja, egy vagy több más személy elemeli az értékeket az utastérből.

Ilyesmire leginkább Spanyolországban, az A7-es (E-15-ös) autópályán, valamint Barcelona környékén lehet számítani.

A megelőzés legjobb módja – és amúgy is mindig követendő gyakorlat –, hogy minden egyes elindulás előtt átvizsgáljuk, szemrevételezzük az autót, a gumikat, így nem menet közben ér majd meglepetésként a defekt. Ha úgy véljük, a járművünknek nincs baja, ne álljunk meg mutogatásra, dudálásra, legalábbis jussunk el egy biztonságosnak vélt benzinkútig, településig, és ott nézzük meg, valóban van-e gond.

Sérült visszapillantó

Hogyan történik? A csalók valamivel megdobják a mellettük elhaladó autót, hogy a kő, egyéb akármi jól hallható zajt okozzon. Hamarosan aztán rá is zárkóznak a kiszemeltre, villogással, dudálással, integetéssel szólítják megállásra. Ha ez megtörtént, azt állítják, hogy az amúgy teljesen vétlen autós sérülést okozott a járművükön, leggyakrabban a visszapillantót „törte el”, majd jó esetben felajánlják, hogy 100-200 euróért cserébe eltekintenek a hivatalos papírozástól, rosszabb esetben egyenesen követelik a „kár” azonnali készpénzes megtérítését.

Ez az átverés Olaszországban, az Adria északi partvidékén elterjedt, de akadtak már esetek a nyugati parton, Livorno környékén is.

Ha arra járunk, és váratlan, furcsa zajt tapasztalunk menet közben, de amúgy az autónak nincs érzékelhető problémája, haladjunk csak tovább. Ha már a nyakunkon van a kamusértett, maradjunk az autóban, az eset tisztázására pedig ajánljuk fel, hogy hívjuk a rendőrséget. Ez általában elég is ahhoz, hogy elálljanak a követeléstől, persze akár valóban értesíthetjük is a hatóságot.