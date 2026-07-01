A legtöbb európai stadionnál a parkolási lehetőségek száma elmarad a stadion befogadóképességétől. Láthatjuk ezt itthon, a Puskás Aréna esetében is. Az eseményekre autóval érkezők között azonban mindig vannak olyanok, akiknek ez új információ.

Ezt a réteget használta ki egy csaló banda Olaszországban, a római Olimpiai Stadionnál. Egy eléggé összetett rendszert épített ki az autósok lehúzására: az egyik, a stadion közelében lévő, egész sok parkolóhellyel rendelkező térről elterelték az üres helyet keresőket, nem is annyira messzire, egy általuk elkerített helyre, mely egyébként nem is szolgált parkolóként. Ott a csapat másik fele meggyőzte az autósokat, hogy nem kell félniük attól, hogy ott parkoljanak, vannak térfigyelő kamerák – ezek egyébként nem működtek.

Aki eddig eljutott jóhiszeműen, az fizetett is. Arról nincs infó, hogy mennyit, de egy-egy futballmeccs vagy koncert után azért szép summát kaszálhatott a banda. Ez egészen egy közelmúltbeli koncertig ment így, amikor a rendőrség elkapta az épp dolgozó bandát. Összesen hét kamu-parkolóőrt fogtak, akikre együttesen 7600 eurós (2,7 millió forintos) büntetést szabtak ki.

Egy indiai társaság még ennél is tovább ment az autósok átverésében, ők fizetőkapukat építettek (!) egy autópálya mellé: