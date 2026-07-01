Közismert, hogy Lewis Hamilton nagyon jó viszonyt ápol öccsével, a születése óta agyi bénulásos, mozgásában korlátozott Nicolasszal. A hétszeres világbajnok bevallottan első számú rajongójának számító 34 éves angol ugyanakkor cseppet sem magatehetetlen, sőt, ő maga is autóversenyzésre adt a fejét, 2015-ben ő lett a Brit Túraautó-bajnokság történetének első mozgáskorlátozott pilótája – természetesen átalakított autókat vezet.

Most is átalakított autóba ült, de egész más fajtába: Hamilton ugyanis a Ferrari háromüléses F1-esével autóztatta meg öccsét a fioranói házi pályán.

„Lewis felhívott, életem nagy lehetőségét kínálta: utas lehettem a háromüléses Ferrari F1-esben, miközben ő vezetett. Elrepültem Fioranóba, elsőként szálltam be az autóba. Alig tudtam elhinni! Őrület, hogy évek óta ott állok Lewis F1-es autói mellett a garázsban, ezúttal azonban beszállhattam, jobbra mögé. 2005-os autó volt, V10-es motorral. A mint elindultunk, lenyűgözött a hang és a sebesség, és büszke testvér üzemmódba váltottam, ahogy figyeltem, hogyan vezet Lewis” – írta a közösségi médiában Nicolas, aki természetesen nyilvánosan is megköszönte az élményt bátyjának.