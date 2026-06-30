Az 5-6 millió forintos új autók mezőnye az utóbbi években eléggé összezsugorodott, szóval azon modellek között, amelyek ebben a sávban mozognak, óriási verseny alakult ki a legolcsóbb új autó címért.
A címet jelenleg ‒ egész pontosan július 29-e óta ‒ a Dacia Sandero TCe 100 tudhatja magának, 5,69 millió forintos árcédulával.
Ezzel megelőzi a jelenlegi olcsó új autók között eddig nagyon erős Kiát, Volkswagent és Citroënt is.
Így néz ki a legolcsóbb új autók élmezőnye
|Helyezés
|Modell
|Változat
|Ár
|1.
|Dacia Sandero
|TCe 100
|5,69 millió Ft
|2.
|Kia Picanto
|68 GDI
|5,89 millió Ft
|3.
|Volkswagen Polo
|Trend 1.0 MPI
|5,97 millió Ft
|4.
|Citroën C3
|1,2 literes, háromhengeres benzines
|5,99 millió Ft
A különbségek első ránézésre nem tűnnek óriásinak, de ebben az ársávban a 200-300 ezer forint is komoly érv. A második helyezett Kia Picanto 200 ezer forinttal drágább a Sanderónál, a Volkswagen Polo nagyjából 280 ezerrel kerül többe, míg a Citroën C3 ára már 300 ezer forinttal van a Dacia új indulóára fölött.
A Sandero ezért az árért 1,0 literes 100 lóerős, háromhengeres turbómotort ad, hatfokozatú, kézi váltóval párosítva. Az alapfelszereltség része például a manuális klíma, 10 colos érintőképernyő, okostelefon-tükrözés, tolatóradar, automata ablaktörlők, LED-es fényszórók, 16 colos felni dísztárcsákkal.
A kérdés még annyi, hogy a többiek reagálnak-e a Dacia lépésére, és néhány hónap múlva elbitorolja-e valaki a „legolcsóbb” címet…
Ha pedig kíváncsi vagy, milyen pontosan a legolcsóbb új autó, tesztünkből kiderül: