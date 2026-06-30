Az 5-6 millió forintos új autók mezőnye az utóbbi években eléggé összezsugorodott, szóval azon modellek között, amelyek ebben a sávban mozognak, óriási verseny alakult ki a legolcsóbb új autó címért.

A címet jelenleg ‒ egész pontosan július 29-e óta ‒ a Dacia Sandero TCe 100 tudhatja magának, 5,69 millió forintos árcédulával.

Ezzel megelőzi a jelenlegi olcsó új autók között eddig nagyon erős Kiát, Volkswagent és Citroënt is.

14 fotó

Így néz ki a legolcsóbb új autók élmezőnye

Helyezés Modell Változat Ár 1. Dacia Sandero TCe 100 5,69 millió Ft 2. Kia Picanto 68 GDI 5,89 millió Ft 3. Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI 5,97 millió Ft 4. Citroën C3 1,2 literes, háromhengeres benzines 5,99 millió Ft

A különbségek első ránézésre nem tűnnek óriásinak, de ebben az ársávban a 200-300 ezer forint is komoly érv. A második helyezett Kia Picanto 200 ezer forinttal drágább a Sanderónál, a Volkswagen Polo nagyjából 280 ezerrel kerül többe, míg a Citroën C3 ára már 300 ezer forinttal van a Dacia új indulóára fölött.

3 fotó

A Sandero ezért az árért 1,0 literes 100 lóerős, háromhengeres turbómotort ad, hatfokozatú, kézi váltóval párosítva. Az alapfelszereltség része például a manuális klíma, 10 colos érintőképernyő, okostelefon-tükrözés, tolatóradar, automata ablaktörlők, LED-es fényszórók, 16 colos felni dísztárcsákkal.

A kérdés még annyi, hogy a többiek reagálnak-e a Dacia lépésére, és néhány hónap múlva elbitorolja-e valaki a „legolcsóbb” címet…

Ha pedig kíváncsi vagy, milyen pontosan a legolcsóbb új autó, tesztünkből kiderül: