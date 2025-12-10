December 9-én megváltoztak az erőviszonyok az árháborúban: Magyarországon új típus viseli a legolcsóbb címet, méghozzá a…

Volkswagen Polo

A Volkswagen Polo Trend 1.0 MPI ötfokozatú, kézi sebességváltóval, 80 lóerős csúcsteljesítménnyel húszezer híján 6 millió, azaz 5 980 000 Ft-tól megvásárolható. Ez a modell listaára, amelyért fényezett külső tükröket és lökhárítókat, LED-es első és hátsó lámpát, osztatlanul dönthető hátsó üléstámlát, multifunkciós kormányt, az összes előírt vezetőtámogató rendszert (kényelmi és biztonsági egyaránt), hét légzsákot, 16,5 colos érintőképernyőről vezérelhető, négy hangszórós, bluetoothos audiorendszert, dupla USB-C töltőcsatlakozót, négy elektromos ablakot, digitális műszeregységet, egyzónás klímaberendezést, motorosan állítható külső tükröket, állítható magasságú vezetőülést, 14 colos acél keréktárcsákat és normál méretű pótkereket kapunk. Ha nem akarunk a karosszériaszínre költeni, szürke autót kapunk, más árnyalatokért 97 790 és 307 340 Ft közötti összeget kérnek el.

A 6 millió forint alatti listaár valóban egyedülálló a magyar piacon.

A Suzuki Swift legalacsonyabb listaára 7 450 000 Ft, a Fiat Grande Panda legolcsóbb kivitelének listaára 7 190 000 Ft. Škoda Fabiához legfeljebb akciósan jutunk 6 998 999 Ft alatt. A Dacia Sandero Stepway 6 899 000 Ft-nál indul. Az MG3-ért minimum 6 599 000 forintot kérnek el listaáron. A kifutó (benzinmotoros) Toyota Aygo listaára 6 680 000 Ft. A Citroën C3 papíron 6 490 000 forinttól, a Kia Picanto 6 199 000 forinttól elérhető.

Hyundai i10

Közelít a Volkswagen Polo árához a Hyundai i10, a 6 049 000 Ft-os listaár hatvankilencezer forinttal drágább csupán. A pótkerék ennyiért kis méretű, ideiglenes darab, sem a tükrök, sem a lökhárító nem fényezett, viszont automata vezérlést kap a fényszóró. Hátul tekerős az ablakemelő, a hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, van egy csomó USB-aljzat, négy hangszóró és apró (4,2”) digitális műszeregység. Az extra színek felára 80–160 000 Ft.

Fiat Pandina

A végére hagytuk a legközelebbi vetélytársat: a Fiat Pandinát, amely 10 ezer forinttal drágábban, 5 990 000 Ft-os listaáron kelleti magát. Ezért szintén egyliteres, de csak 65 lóerős motort kapunk, szintén manuális sebességváltóval. A kötelező biztonsági és kényelmi funkciók itt sem hiányoznak, ahogy a klímaberendezés és a fényezett lökhárító sem. Nincs viszont pótkerék, fényezett külső tükörház, nincs rádió, csak előkészítés 2 hangszórónak kialakított hellyel, légzsákból pedig csak négy jár. Az egyetlen ingyenes karosszériaszín a sárga, minden másért 180–300 ezer forint között kell fizetnünk.

