Mára alig pár márka maradt csak, akik nem engedték el végleg az átgondolatlan európai szabályozások miatt nyereséggel nehezen eladható kisautó kategória kezét. A Kia szerencsére ezek közé tartozik, kitartanak, bár ami eddig a kisautókról leginkább eszedbe jutott – egyszerű, olcsó, fapados – azt alaposan át kell gondolnod. Mi már megtapogattuk, teleültük a legfrissebb, nemcsak dögös, hanem alaposan tele is extrázott legújabb Kia Picanto-t.

Kisautó a nagy testvér ruhájában – Kia Picanto 2023 1 /30 Szemből nagyon hasonlít a Kia csúcsmodelljére, az EV9-re Szemből nagyon hasonlít a Kia csúcsmodelljére, az EV9-re Fotó megosztása: 2 /30 Lehet ennél vidámabb színben is rendelni a frissített Picanto-t Lehet ennél vidámabb színben is rendelni a frissített Picanto-t Fotó megosztása: 3 /30 Az alapok nem változtak Az alapok nem változtak Fotó megosztása: 5 /30 3,6 méter körüli hosszával ideális városi jószág a Picanto 3,6 méter körüli hosszával ideális városi jószág a Picanto Fotó megosztása: 6 /30 Kisautótól szokatlan ez a karakteres dizájn Kisautótól szokatlan ez a karakteres dizájn Fotó megosztása: 7 /30 Hátulról nézve is eszünkbe juthat róla az EV9 Hátulról nézve is eszünkbe juthat róla az EV9 Fotó megosztása: 9 /30 Ez a csík is világít Ez a csík is világít Fotó megosztása: 10 /30 Rafinált alakú, LED-es fények Rafinált alakú, LED-es fények Fotó megosztása: 11 /30 14-től 16 colig terjed a felnikínálat 14-től 16 colig terjed a felnikínálat Fotó megosztása: 13 /30 Kulcsnyomkodás nélkül nyitható az ajtó Kulcsnyomkodás nélkül nyitható az ajtó Fotó megosztása: 14 /30 Egy automata ablakemelő jutott csak a Picanto-ba Egy automata ablakemelő jutott csak a Picanto-ba Fotó megosztása: 15 /30 Állati eredetű anyag nincs a belsőben, újrahasznosított viszont igen Állati eredetű anyag nincs a belsőben, újrahasznosított viszont igen Fotó megosztása: 17 /30 Alul kiicst lapított a kormány Alul kiicst lapított a kormány Fotó megosztása: 18 /30 Alul kiicst lapított a kormány Alul kiicst lapított a kormány Fotó megosztása: 19 /30 Térdmagasság alatt sok a kemény műanyag Térdmagasság alatt sok a kemény műanyag Fotó megosztása: 21 /30 A műszerfal már a belépő változatnál is digitális A műszerfal már a belépő változatnál is digitális Fotó megosztása: 22 /30 Gombsor az érintőképernyő alján Gombsor az érintőképernyő alján Fotó megosztása: 23 /30 Ülésfűtés, kormányfűtés és az indukciós felület Ülésfűtés, kormányfűtés és az indukciós felület Fotó megosztása: 25 /30 A megszokott klímavezérlő panel. Minden a helyén van. A megszokott klímavezérlő panel. Minden a helyén van. Fotó megosztása: 26 /30 Praktikusak a kormány gombjai is Praktikusak a kormány gombjai is Fotó megosztása: 27 /30 Alu pedálokat taposhat, aki a GT Line változatot választja Alu pedálokat taposhat, aki a GT Line változatot választja Fotó megosztása: 29 /30 Túlélhető a hátsó sorban autózás is Túlélhető a hátsó sorban autózás is Fotó megosztása: 30 /30 1,0 és 1,2 literes szívó benzines lehet csak a Picanto orrában 1,0 és 1,2 literes szívó benzines lehet csak a Picanto orrában Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Külső

Rég láttunk kisautót ennyire vadra rajzolt formákkal, ívekkel, mint amilyet a felfrissített Kia Picanto kapott. Igaz, nem az alapváltozatot láthattuk, hanem a GT Line kivitelt, amire az égvilágon mindent rápakoltak, a 16 colos keréktől kezdve – a mezei változat 14 coloson gurul – a már bemutatott, a Kia kínálatának csúcsát jelentő EV9-esen megismert formai megoldásokig, részletekig. Az alig 3,6 méteres kisautó nagyon komolyan néz ki a nagytestvért idéző lámpatestekkel, óriási légbeömlőkkel és a hátsó diffúzorral.

Természetesen LED-esek az első és a hátsó lámpák is, elöl még egy vékony fénycsík is jutott a lámpatestek közé, és a kiállított autón lévő gyémántmintás alufelnik is merészek. Talán valamivel vészjóslóbb az autó megjelenése, mint amit a mérete és a motorteljesítménye alapján indokoltnak tartanánk, de biztos lesz ennél szerényebben felszerelt, kedvesebb változat is, aminek ennél vidámabb színe is van. Mert van olyan is, összesen kilencféle fényezés közül lehet választani, amiben kék, zöld és piros is megtalálható, amelyek közül ezek utóbbiak újak, amik feldobkák a jelenlegi, inkább szürke és ezüst hangsúlyos kínálatot.

Belső

Bent is frissült a Picanto, már a belépő felszereltségi szinttől 8 colos központi érintőképernyővel és 4,2 colos digitális műszeregységgel lehet megvásárolni az autót, emellett okostelefon-integráció, – két készüléket is lehet párosítani egy időben a rendszerhez – hangvezérlés, felhőalapú navigáció, és vezeték nélküli szoftverfrissítés is elérhető hozzá, ami nem mindennapos extra ebben a kategóriában.

Beleülve is komoly autónak mutatja magát a Picanto, az égvilágon minden fekete volt az utastérben, bár a sajtóanyagban Adventurous Green és Rich Brown belső színcsomagról is írnak, úgyhogy biztos össze lehet állítani belőle játékosabb belsőt is. Berendezése klasszikus megoldásokkal operál, és nagyjából ugyanaz a kép fogad bent, mint a jelenleg is futó Picanto-ban. Alul kicist lapított a GT Line kivitel kormánya, megmaradtak benne az odafigyelés nélkül is biztonságosan használható gombok, kapcsolók, forgókapcsolók. Emellett ülés- és kormányfűtés is rendelhető bele, és az USB-A és C aljzat mellett indukciós töltővel is ki lehet elégíteni a mobil eszközök energiaigényét.

Térben nem kell sokat várni egy hasonló pöttömtől, de különösebben félni sem kell tőle, még az átlagnál valamivel nagyobb testmagassággal sem. Csomagtartója 255 literes, amivel a megújult Picanto a kisautók közül a legtágasabbak közé tartozik, az üléstámlák ledöntése után pedig akár 1010 is lehet a belakható tér.

Beleülve az anyagminőség meggyőző, bár vannak olcsóbb műanyagok is, főleg a látóhatár alatt. Jó fogású a vastag kormány, és a berendezés is praktikus, jól használhatónak tűnik, nincs kényszeredett átrendezés, szükségtelen hülyeség, vagy egyéb váratlan húzás. A fotóstúdióban megejtett pár perces ücsörgés után a belső is kényelmesnek tűnik, de ez majd úgyis élőben, az igazi teszten derül majd ki. Hasonlóan a vezethetőséghez.

Technika

Motorválasztéka két szívó benzinesből áll, 1,0 és 1,2 literes hengerűrtartalommal. A motorok továbbfejlesztett kipufogógáz-visszavezetést kaptak és optimalizálták a szívószelep vezérlését is. Mindkét motor az első kerekeket hajtja, ötfokozatú kézi váltón, vagy a Kia automatizált sebességváltóján át, ami szintén az ötfokozatú kézi váltóra épül, hagyományos tengelykapcsolóval, amit az autó önmaga vezérel, tehát a vezetőnek csak annyi dolga van benne, mint egy automatában. A rendszer előnye, hogy takarékosabb egy igazi automatikus váltónál, és a felépítése is egyszerűbb.

Korábban már próbáltuk ezt a váltót, komfortos darab, de kell hozzá egy kis idő, míg összeszokik vele az ember. A rengeteg vezetőtámogató rendszer mellett a Picanto nyomatékvektor-szabályozással is segíti a stabil, pontos kanyarvételt, ami szintén nem gyakori a kisautóknál.

Értékelés

Kíváncsian várjuk a megújult Kia Picanto-t, ami egy lassan elnéptelenedő kategóriában lehet esélyes játékos. Méghozzá úgy, hogy egyáltalán nem a fogyatkozó vetélytársak miatt szerepelhet majd jól, hanem azért, mert olyat nyújt, amit más nem nagyon. Vonzó külsőt, hasznos, értékes extrákat, és megbízhatónak tűnő, minden bonyolult varázslattól mentes szívó benzinmotort és igény szerint robotváltót is.

Mellette – Ellene Merész forma

Kétféle motor

Rendelhető robotváltóval

Praktikus, egyszerűen kezelhető belső

Szívómotorok Csak hagyományos hajtással készül

