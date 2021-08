Kisautóként nem annyira meglepő, hogy városban lesz a legszórakoztatóbb a Picanto-val közlekedni. Kis mérete miatt lecsaphatunk vele azokra a helyekre is, ahová más autó egyáltalán nem fér be, vagy a sofőr már nem mer vele beállni. Bár van tolatókamerája is, ami segédvonalakkal is mutatja a megjósolt haladási irányt, de enélkül sem nehéz vele parkolni, mert szinte a hátsó ablaknál be is fejeződik az autó. Nincsenek számításba veendő centik, ahol úgy látszik, hogy elfogyott az autó, ott el is fogyott.

Városi kisautótól azt várnánk, hogy kis, de pörgős motorral fürgén vágtathassunk vele. Na, ezt sajnos elfelejthetjük, mert az ötfokozatú, robotizált váltó erre teljesen alkalmatlan. Nem feltétlenül rossz, mert városban araszolva kényelmes, teszi a dolgát, de aki sietősen vezet, az nem lesz vele boldog. Leginkább a váltásokkor jelentkező terhelésváltások zavaróak, ahogy bólint az összes utas amikor az automata elveszi a gázt, és vált, és a hirtelen nyíló továbbjutási lehetőségeket is nehéz vele kihasználni. A váltókar amúgy pont úgy néz ki benne, mintha egy automatikus váltó fokozatválasztója lenne, csupán egy különbség van: nincs rajta P jelű állás. Így a motor leállítása után N-ben kell hagyni a váltót, és muszáj a kéziféket is behúzni, különben elkóborolhat az autó, ha nem vízszintesen helyre parkolták le.

Menet közben a motor jellegzetesen háromhengeres hangja beszivárog az utastérbe, de ha nem autópályán használják, nem lesz különösebben zavaró a motorzaj. Kormányzása könnyed, de mégis pontos, és a futóműve is inkább a jó értelemben vett feszes felé húz, nem rázós, de nem bizonytalankodik sehol. Átlagfogyasztása főként városban hajtva 7,3 liter lett a teszthét leautózása után.