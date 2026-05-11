Életet mentett a betonfal az M1-es autópályán: a felvételen is jól látható, hogy egy kamion ismeretlen okokból – a sávot elhagyva a betonfal nyitóelemének ütközött.

A kamion a baleset következtében felborult, és a szalagkorláton állt meg, a sofőr súlyos sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel szállították kórházba, közölte az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Az MKIF jelezte, hogy a balesetet előidéző ok nem ismert: lehetett rosszullét, vezetés közbeni telefonozás, elalvás, figyelmetlenség, esetleg műszaki hiba – betonfal viszont jelesre vizsgázott, a munkaterületen érkező brigádszállító autó utasainak életét minden bizonnyal megmentette.

Az MKIF kér mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt, hogy tartsák az előírt pihenőidőt, ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg, és mindenki csakis vezetésre alkalmas állapotban üljön volán mögé, valamint hogy megfelelő műszaki állapotban lévő járművel közlekedjen.

Mindig igaz, de a nyár közeledtével még fontosabb szem előtt tartani, hogy érdemes sűrűbben megállni pihenni, felfrissíteni magunkat; hidratálni, persze szigorúan vízzel, alkoholmentes italokkal, illetve néha megjáratni a levegőt az autóban (klíma/ablak).