Azt gondolnánk, ha valaki nagy T betűket (a tanulóvezető hazai jelzése) ragaszt az autójára, az – még – megfontoltan, óvatosan vezet. Úgy tűnik, tévedtünk.

A salgótarjáni rendőrök által vasárnap végzett közlekedésbiztonsági ellenőrzés célja a balesetek megelőzése és a szabályszegők kiszűrése volt.

Több járművezető is túllépte a megengedett tempót, közülük ketten jelentősen. Salgótarjánban, a Budapesti úton egy autós 114 km/h-val, míg Sóshartyánban, a Megyeri úton egy másik 93-mal haladt olyan útszakaszon, ahol 50 km/h a megengedett, a Volkswagen Polón ráadásul tanulómatrica díszelgett.

A sebességtúllépés miatt az első esetben 210 ezer forint és 6 büntetőpont, a másodiknál pedig 100 ezer forint és 4 büntetőpont kiszabására számíthat a szabályszegő sofőr, írja a Police.hu.

A gyorshajtás továbbra is a közúti balesetek egyik leggyakoribb oka. A megengedett sebesség túllépése jelentősen növeli a fékutat, csökkenti a reakcióidőt, és súlyos következményekkel járhat.