Hiába nyert 2025-ben, a McLaren egyéni világbajnoka idén küszködik, akár versenyképes az autó, akár nem, Lando Norris gyakorlatilag a címvédés esélye nélkül vezet.

A maga 160 rajtjával a McLaren legtöbb futamon szolgáló versenyzője idén nemhogy nem győzött, de még dobogóra is csak egyszer állt, épp a legutóbbi, hazai fordulóján, a silverstone-i Brit Nagydíjon lett 3., így 9 forduló után az egyéniben csak az 5., míg a vezető mercedeses Kimi Antonelli 179 egységgel áll az élen.

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A hétvégén következő Belga Nagydíjon két napra is juthat égi áldás, akár a futamon is eleredhet majd.

A McLarent idén különösen erősen sújtották motorproblémák – a szállító Mercedes pilótái is nem egyszer műszaki hiba miatt búcsúztak –, és miután a most következő Belga Nagydíjra a wokingiak megkapják a Merci új, megbízhatósági – de nem teljesítménynövelési – fejlesztésekkel ellátott erőforrását, Norrisnál már az engedélyezett kereten felüli, negyedik akkumulátorcsomag kerül majd az autóba.

A címvédő ezzel automatikus tízhelyes hátrasorolással fut neki a hétvégének – ugyanakkor minden bizonnyal taktikai döntésről van szó, hiszen a hosszú egyenesekkel és kemény féktávokkal bíró spa-francorchamps-i pályán legalább reális esély van az előzésre.

A 2025-ö Belga Nagydíjon Norris szerezte meg a pole-t, de a futamot csapattársa, az akkori bajnoki éllovas Oscar Piastri nyerte, míg az angol a 2 . lett.

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