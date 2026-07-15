Egyhetes szünetet követően a hétvégén folytatódik a Forma-1-es világbajnokság, következik az idén 10. fordulója, a Belga Nagydíj.

Az Ardennek-beli Spa-Francorchamps híres mikroklímájáról, mindegy, milyen idő van néhány kilométerre, a versenypályán egészen más is lehet, sőt, a nagy területen elterülő, 7 kilométeres aszfaltcsík különböző pontjain is mások lehetnek a körülmények, a célegyenesben száz ágra süthet a nap, míg a Les Combes-nál esik.

És könnyen lehet, hogy fog is, legalábbis az aktuális előrejelzések alapján pénteken és vasárnap is esély van csapadékra. Míg a napokban ott is meleg, nyárias idő volt, a hétvégére lehűlés érkezik, pénteken 23-25, vasárnap már csak 20-21 Celsius-fokos csúcshőmérséklet várható.

A szabadedzések napján a legtöbb meteorológiai szolgált esőt valószínűsít, akár reggeltől estig záporok-zivatarok várják majd az F1-eseket és a helyszíni nézőket. Szombaton inkább csak délután – de pont a kvalifikáció idején – lehetnek kis záporok, míg vasárnapra újra csak bármikor eleredhet a nap folyamán, a legnagyobb (de így sem túl magas, 25-28%-os) esélyt 14 és 18 óra közé, azaz a futam idejére teszik.

A Belga Nagydíj pénteki szabadedzései 13.30-kor és 17 órakor kezdődnek, az utolsó szombati gyakorolás 12.30-kor, a kvalifikáció 16 órakor indul, vasárnap a futam 15 órakor rajtol majd.