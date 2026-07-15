Idén átlagosan 8500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.

Július 16-án lesz két éve, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. Az intézkedés indokoltságát jól mutatja, hogy ez idő alatt jelentősen megugrott a gyorsan népszerűvé váló elektromos rollerekkel okozott balesetek száma.

A súlyosabb, személysérüléssel is járó e-rollerbalesetek száma 2025-ben 635 eset volt, ami az előző évhez képest 73 százalékos növekedést mutat. De 2026 sem kezdődött biztatóan: a már rendelkezésre álló első négyhavi adatok szerint április végéig már 167 ilyen baleset történt, ami 45 százalékos növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, amikor 115 esetet regisztráltak.

Tíz e-rolleres kgfb-szerződés közül kilencet két biztosítónál, a Signalnál vagy a K&H-nál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13 800 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.

A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 28 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 72 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 71 százaléka 35 év feletti, 12 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár – igaz, közöttük vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek.

A rollerek az új KRESZ-ben is kiemelt szerepet kapnak: