Idén átlagosan 8500 forintos éves átlagdíj mellett, alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai – derül ki az Insura.hu biztosításközvetítő portál mikromobilitási eszközökre fejlesztett kalkulátorának adataiból.

Július 16-án lesz két éve, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást a nagyobb teljesítményű elektromos rollerekre is kiterjesztették. Az intézkedés indokoltságát jól mutatja, hogy ez idő alatt jelentősen megugrott a gyorsan népszerűvé váló elektromos rollerekkel okozott balesetek száma.

A súlyosabb, személysérüléssel is járó e-rollerbalesetek száma 2025-ben 635 eset volt, ami az előző évhez képest 73 százalékos növekedést mutat. De 2026 sem kezdődött biztatóan: a már rendelkezésre álló első négyhavi adatok szerint április végéig már 167 ilyen baleset történt, ami 45 százalékos növekedést mutat az előző év hasonló időszakához képest, amikor 115 esetet regisztráltak.

Ennyibe kerül a biztosítás egy elektromos rollerre 1

Tíz e-rolleres kgfb-szerződés közül kilencet két biztosítónál, a Signalnál vagy a K&H-nál kötik. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak: a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mintegy 13 800 forintos átlagdíjjal kötik meg kötelezőiket a járművekre. Egyes biztosítók díjait emellett olyan egyéb tényezők is befolyásolják, mint például az e-kommunikáció vállalása, flotta esetében a járművek száma, illetve a bérbeadás ténye.

A kötési adatok szerint e-rollert korántsem csak a nagyobb városokban használnak: az eddigi szerződések 28 százalékát kötötték fővárosi, illetve valamelyik megyeszékhelyen élő ügyfelek, ugyanakkor 72 százaléknyian egyéb vidéki települések lakói voltak. Az sem feltétlenül fedi a valóságot, hogy ezeken a járműveken csak a legfiatalabb korosztályok közlekednek: a szerződők 71 százaléka 35 év feletti, 12 százalékuk pedig már az 55. életéve felett jár – igaz, közöttük vannak olyanok is, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek.

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