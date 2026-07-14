Az autósoknak egy szemmel látható része inkább reménykedik, hogy járművük probléma nélkül megússza a nyaralást, mintsemhogy rászánnák az időt és pénzt az ismert hibák kijavítására – ez az egyik legkevésbé megnyugtató következtetés abban a kutatásban, amelyet a Kwik Fit hálózat végeztetett el az Egyesült Királyságban.

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Felmerül a kérdés: érvényesek lehetnek-e a brit statisztikák Magyarországon is? Az európai autógyártók szövetsége (ACEA) által közzétett adatokból kiderül, hogy az Egyesült Királyságban 10 év alatt van az autók átlagos életkora, míg Magyarországon ugyanez a szám 14,6 év – nálunk tehát még nagyobb a kockázata annak, hogy nem megfelelő műszaki állapotú járművel indulunk hosszú utazásra.

A tapasztalatok szerint minden nyolcadik (13%) brit autósnak romlott már el az autója nyaralás közben, majdnem ugyanennyien (12%) kaptak defektet vagy szenvedtek egyéb abroncsproblémát.

Ez utóbbi lehet akár véletlen szerencsétlenség is, ám közben szomorú, hogy az autósok hatoda (16%) nem ellenőrzi a keréknyomást, a futófelület kopásának mértékét és egyenletességét. Különösen nagy az arány azok körében, akik hosszú, akár 3200 km-t meghaladó útra vállalkoznak (28%), bár elképzelhető, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy ilyen távolságokat rendszerint tengerentúli desztinációkon, bérelt autókkal tesznek meg a turisták.

Az abroncsokkal kapcsolatos teendőkről itt olvashatsz részletesen:

A hűtőfolyadéknak mintha a létezéséről is megfeledkeztünk volna mostanra: a nyaralni indulók 29%-a (tengerentúli bérautósok 37%-a) annak ellenére sem ellenőrzi a hűtőkör feltöltöttségét, hogy egyre forróbbak a nyaraink.

A felmérés legérdekesebb tanulsága, hogy az emberek egy része tisztában van azzal, hogy szükséges lett volna az átvizsgáltatás, mégsem teszi azt meg.

A 18‒34 éves sofőrök ötöde (21%) már hazudta azt a családjának, hogy indulás előtt elvitte szervizbe a kocsit – az idősebb (55 év és felette) korosztály köreiben ez az arány mindössze 3%! Ezzel nagyjából megegyezik azok aránya (korosztályos bontásban 19%, illetve 3%), akik saját magukat is becsapják, és megpróbálják elhitetni magukkal, hogy úgysem lesz semmi gond.