Több napig tartó piaci nyugalom után szerdán érezhetően emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára Magyarországon: a 95-ös benzin 14, a gázolaj pedig hét forinttal drágul.

A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak. Az Irán és az Egyesült Államok közötti rossz viszony újjáéledése az elmúlt napokban felfelé hajtotta a kőolaj árát.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a benzin aktuális átlagára 587, a gázolajé 608 forint. Ezek az árak emelkedhetnek tovább, de az a kutakon múlik, hogy mekkora mértékben érvényesítik a beszerzési ár változását.