Megszünteti az üzemanyagárak korlátozását a cseh kormány – jelentette be Alena Schillerová pénzügyminiszter a hétfői kormányülés utáni sajtótájékoztatón.

“A maximális üzemanyagárak utoljára július 19-én vasárnap lesznek érvényesek, hétfőtől, július 20-tól a benzin és a gázolaj ára már csak a piac mechanizmusaitól fog függeni” – mondta.

Hozzátette, hogy megszűnt a rendkívüli piaci helyzet, amely miatt a korlátozásokat bevezették, ugyanakkor jelezte: a kormány továbbra is kiemelt figyelmet szentel az üzemanyagárak alakulásának.

A pénzügyminiszter elismerte, hogy a közel-keleti helyzet továbbra sem nyugodt, de szerinte az üzemanyagpiacok már higgadtabban reagálnak a fejleményekre mint áprilisban, amikor a cseh kormány az árszabályozást bevezette.

Alena Schillerová szerint a csehországi üzemanyagárak jelenleg a legalacsonyabbak közé tartoznak Európában, s az árak szabályozását fokozatosan azok a környező országok is megszüntetik, amelyek azt korábban bevezették. Ez megerősíti azt a véleményt, hogy az üzemanyagpiacon a helyzet fokozatosan stabilizálódik.

Mi a helyzet itthon? Magyarországon egyelőre még védett ár van érvényben: a 95-ös benzin literenként 595, a gázolaj 615 forintos hatósági áron tankolható az arra jogosult, magyar rendszámú járművekbe. Csakhogy ez most inkább biztonsági háló, mint tényleges árplafon, mert a kutakon az átlagár hetek óta alacsonyabb ennél: július 13-án a 95-ös benzin átlagára 587, a gázolajé 608 forint literenként.

A cseh pénzügyminiszter ugyanakkor felhívta az üzemanyagforgalmazók figyelmét arra: ne éljenek vissza a helyzettel, mert a kormány továbbra is figyelemmel kíséri az üzemanyagárakat, s ha valahol eltúlzott drágulást lát, közbe fog lépni.

Újságírói kérdésre válaszolva a tárcavezető elmondta, hogy az üzemanyagok árának korlátozása havonta mintegy egymilliárd koronával (15,5 milliárd forint) csökkentette az államkassza bevételeit.

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