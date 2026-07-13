Megérkezett a Daciából eredeztetett Nissan: az indiai fejlesztésű és gyártású Tekton, amelyet egyébként a Közel-Keleten és Afrikában is fognak forgalmazni, de ez az európai piacok szempontjából lényegtelen.

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Az autó, amely dizájnjában „a legendás Nissan Patrolt kelti életre,” egyértelműen a Renault-Nissan szövetség koprodukciós gyermeke, kívül-belül letagadhatatlan a hasonlóság a Dacia Dusterrel.

A kontúrok azonosak, de már a dizájn nem: a lámpatestek és környezetük mellett az oldalsó díszítőelemek is változtak – ugyanakkor a motorházfedelet és a doblemezeket szemmel láthatóan ugyanarról a polcról emelték le a nagy közös alkatrész-raktárban.

A vezetői környezetben is erősek a hasonlóságok: a kormánykeréknek csupán az alsó küllőjét stilizálták át, az érintőképernyő mellé zongoralakk panelt illesztettek, a kapcsolók mindenütt (középkonzol, kormány, műszerfal és ajtók) azonosak. A középkonzol kialakítása ugyanakkor eltér.

Dacia Duster és Nissan Tekton hasonlóságok és eltérések

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A legnagyobb eltérés a motorokban mutatkozik, ami nem váratlan: a Tekton Nissan-erőforrásokat kap. Nincs LPG, de hibrid sem, csupán két turbós benzinmotor. A kisebbik a T160 kódjelet viseli, és egyliteres, háromhengeres, csúcsteljesítménye 99 lóerő.

A T280 jelzésű motor négyhengeres, 1,3 literes, és 163 lóerős. Dacia karosszériába ennél nagyobb teljesítményű erőforrást gyárilag tudomásunk szerint még nem építettek be – az öszkerékhajtású hibrid rendszerteljesítménye 154 LE, de a belső égésű komponens ott is megáll 140 lóerőnél.

A kisebbik motor csak kézi váltóval elérhető, a nagyobbikhoz hatfokozatú, nedves kuplungos duplakuplungos is társítható.

Jól hangozna persze, ha az együttműködés kétirányú volna, tehát a Dacia Duster is megkapná a tetszetős belsőt és az erősebb motort, erre azonban kevés az esély még úgy is, hogy a Nissan elvileg új, T280 kódjelű motorja gyakorlatilag megegyezik az Európában széles körben alkalmazott 1.3 TCe Renault erőforrással (amellyel többek között a modell Renault Duster néven futó, tengerentúli kiviteleit is szerelik.)