A Verstappen-név örökre beíródott már a Forma-1 történetébe, kicsivel több szerencsével azonban az is előfordulhatott volna, hogy nem Max, hanem apja, Jos tesz le az asztalra világraszóló sikereket. A holland exversenyző karrierje a korszak legjobb csapatánál, a Benettonnál kezdődött, és pályafutása legjobb eredményeit – két 3. helyet – még ebben a szezonban meg is szerezte. Az idő előrehaladtával aztán hol a mezőny tagja volt, hol nem, egészen a 2003-as év végéig.

Jos karrierje azonban másképp is alakulhatott volna, emlékeztet a RacingNews365. A holland 2001 végén, a szezon végi pihenője alatt kapott egy hívást a Ferraritól, akik tesztre invitálták. Ki mondana nemet egy ilyen ajánlatra, a korszak topcsapatának, ahol ráadásul a jóbarát, az első csapattárs Michael Schumacher vezet, és aki nem kis részben segített a lehetőség összehozásában? Hát Verstappen. Jos ugyanis ekkor éppen érvényes szerződéssel rendelkezett 2002-re, az Arrows csapatával.

Döntését aztán hamar megbánhatta a pilóta, ugyanis gyorsan lapátra került. Igencsak turbulens folyamatok zajlottak ekkor a mezőnyben: a Jordan 2001-ben év közben kirúgta a korábbi bajnokesélyes Heinz-Harald Frentzent, aki ugyan nem volt élete formájában, de szponzormágnesként még remekül teljesített. Több sem kellett az utolsó éveit narancs-feketében teljesítő kiscsapatnak, le is igazolták.

Az ülések azonban foglaltak voltak, így hát kipenderítették Verstappent, aki ugyan perre ment a szerződésszegés miatt, de verhette a fejét a falba: két ajánlatból sem lett munkája. Az Arrows sem járt sokkal jobban: év közben lehúzták a rolót, a Magyar Nagydíjra már nem jutottak el.