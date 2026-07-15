A Radomban szolgáló rendőrségi Ford Mustang július 9-én keveredett balesetbe. A jó hír, hogy senki sem sérült meg, a rossz, hogy a képek alapján a Mustang orra alaposan megsínylette az ütközést. De talán még megmenthető.

A mazóviai rendőrség közlése szerint a baleset a Radomska utcában történt Milejowicében, nagyjából 12:30 körül. A Ford Mustang megkülönböztető fény- és hangjelzést használva haladt, amikor előzés közben összeütközött egy Volkswagennel. Az előzetes jelentés szerint a VW vezetője balra akart kanyarodni, nem vette észre a mellé érkező rendőrautót, ami már előzésbe kezdett. Az ütközés után a Mustang egy kerítésnek csapódott, a Volkswagen pedig az árokban kötött ki. A rendőrség szerint mindkét sofőr józan volt, a VW vezetője 2000 złotys bírságot (kb. 170 ezer forint) és 10 büntetőpontot kapott.

A V8-as Ford Mustang GT-t március 17-én mutatta be hivatalosan a mazóviai rendőrség, vagyis alig négy hónapja állt szolgálatba. A hivatalos rendőrségi közlés szerint ez volt az első ilyen rendőrségi Mustang Lengyelországban, ráadásul nem vásárolták, hanem egy ittas sofőrtől elkobzott autó kapott “egyenruhát”. Magyarországon is volt nemrég hasonló eset, nálunk egy drogdílertől lefoglalt Audit RS5-öt állítottak szoláglatba.

A Mustang előélete sem hétköznapi. A rendőrség szerint 2025. április 19-én Ślubowo településnél találták meg az autót az árokban. A volánnál egy 39 éves varsói férfi ült, akinél az alkoholszonda több mint 2 ezreléket mutatott. A lengyel szabályok 2024 márciusa óta lehetővé teszik az autó elkobzását, ha a sofőr vérében 1,5 ezreléknél több alkohol van. A ciechanówi bíróság 2025 szeptemberében mondta ki az ítéletet az autó elkobzására, októberben pedig arról döntöttek, hogy a Mustang a rendőrséghez kerülhet.

A lefoglalt GT végül Radomba került, a helyi közlekedésrendészethez. Nemcsak látványos PR-eszköznek szánták, hanem valódi szolgálati autónak is: a rendőrség szerint a gyors és erős járművet közlekedésbiztonsági munkához használták. A bemutató után külön vezetéstechnikai tréninget is tartottak a rendőröknek, hogy biztonságosan tudják kezelni a hátsókerék-hajtású, V8-as autót.

A konkrét Mustang egy 2018-as GT, 5,0 literes V8-as motorral, 450 lóerővel és kézi váltóval. Kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/órára, a végsebessége pedig 250 km/óra. Vagyis papíron messze erősebb annál, mint amit a legtöbb rendőrségi járőrautótól megszokhattunk.

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A lengyel rendőrségi Mustang sorsa egyelőre kérdéses. A hivatalos közlés csak a baleset körülményeit rögzíti, arról nem szól, hogy az autó javítható-e, és visszatérhet-e szolgálatba.

És nem ez az első Mustang, amelyből kihágás miatt lett rendőrautó: