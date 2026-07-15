A harmadik generációs Škoda Superb sosem akart sportautó lenni. Készült ugyan látványosabb Sportline kivitelben, de valódi RS-változatot nem kínált belőle a gyár. A csúcsmodell ennek ellenére nem volt lassú: a 2,0 literes TSI 280 lóerőt és 350 Nm-t adott le, az összkerékhajtású kombit pedig a Škoda hivatalos adatai szerint 5,8 másodperc alatt gyorsította százra.

Ez már önmagában elegendő volt ahhoz, hogy a Superb meglepően gyors utazóautó legyen, miközben megmaradt benne mindaz, amiért a típust szeretni lehetett: hatalmas utastér, óriási csomagtartó, kényelmes futómű és feltűnésmentes megjelenés.

Egy bolgár tulajdonosnak azonban a gyári 280 lóerő nem bizonyult elégnek.

A 2017 szeptemberében gyártott, Laurin & Klement felszereltségű Superb Combi motorját és teljes hajtásláncát alaposan átépítették. A végeredmény az eladó és a holland TVS Engineering adatai szerint 570 lóerő, illetve 660 Nm lett.

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Az összkerekes kombi valamivel több mint három másodperc alatt gyorsulhat 0-ról 100 km/órára, végsebessége pedig meghaladhatja a 310 km/órát. Összehasonlításként a Ferrari 458 Italia gyári adata 3,4 másodpercnél rövidebb százas gyorsulás és 325 km/óra feletti végsebesség. A Superb tehát papíron valóban megközelíti egy nem is olyan régi középmotoros Ferrari menetteljesítményeit – csak ebbe a Škodába a gyerekülés, a babakocsi és a hétvégi csomagok is gond nélkül beférnek.

Az EA888-as kétliteres blokk kovácsolt JE dugattyúkat, Boostline hajtókarokat, ARP csavarokat, módosított hengerfejet, valamint Ferrea szelepeket és szeleprugókat kapott.

A levegőt módosított szívórendszer, K&N légszűrő és megnövelt keresztmetszetű töltőlevegő-csövek, levegőhűtő és egy Garrett turbó szállítja, a megfelelő mennyiségű üzemanyagot pedig az Audi RS3-ból származó elektromos üzemanyag-szivattyú és nagyobb áteresztőképességű vezetékek adják.

A gyári váltót egy hétfokozatú DQ500 duplakuplungos egységre cserélték, amelyet a TVS Engineering hollandiai központjában programoztak fel. A gyári futómű helyére elektronikusan állítható KW DDC rendszer került, amely továbbra is kínál komfortos, normál és sportos beállítást, előre pedig hatdugattyús féknyergek kerültek.

A visszafogott külsőt 18 colos OZ Hyper GT felnik és az ültetett futómű töri meg. A karosszéria valójában gyárilag fehér, a krétaszürke színt Inozetek fólia adja, a sérülékenyebb elemek egy részét pedig átlátszó védőfóliával is bevonták. Az eladó szerint az autó sérülésmentes, első tulajdonostól származik, és eddig 81 ezer kilométert futott.

A Superb több bolgár hirdetési oldalon is megjelent. A frissebb ajánlatokban jelenleg nettó 35 ezer eurós ár szerepel, ami körülbelül 12,6 millió forint. Ennyi pénzért Magyarországon fiatalabb, gyári állapotú Superböt is lehet találni. Olyat viszont aligha, amelyik 570 lóerős, állítólag átlépi a 300 km/órát, és közben kívülről alig különbözik egy vállalati flottából kiszabadult családi kombitól.