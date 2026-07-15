A Forma-1-ben szeptember közepén mutatkozik be a Spanyol Nagydíj új otthona, a főváros IFEMA expóközpontjának területén épített „utcai” pálya.

Az 5,4 km-es, 22 kanyaros aszfaltcsíkon korábban egy sportkocsival már végigment a Spanyol Nagydíj nagykövetének kinevezett williamses Carlos Sainz, ám a múlt héten valódi, aktuális F1-es autó is járt rajta: a Ferrari idei második ún. forgatási napját a Madringen használta el, Lewis Hamilton és Charles Leclerc terelgette ott az SF-26-ost.

A „tesztről” már mutattunk képeket, rövid videókat, de most a Ferrarinak köszönhetően fedélzeti kamerás felvételen is megnézhetjük, milyen egy kör a Madringen, íme: