Az utóbbi napokban több olyan információ is terjedni kezdett, hogy egy július 8-i százhalombattai igazoltatás során a rendőrök bántalmaztak egy autóst, akit újra kellett éleszteni, majd kómába került. Az üggyel összefüggésben hozzátartozók is megszólaltak a közösségi médiában.

A rendőri intézkedés körülményeit büntetőeljárás keretében a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja. A rendőrség közleménye szerint egy autó sofőrjével szemben intézkedtek, aki zavartan viselkedett, a rendőrökkel nem volt együttműködő, és aktívan ellenállt.

A járőrök figyelmeztették a férfit, de mivel nem hagyott fel az ellenszegüléssel, kényszerítő eszközt alkalmaztak vele szemben. A rendőrség szerint a több helyen megjelent állításokkal ellentétben a rendőrök nem voltak erőszakosak, durvák, sem pedig kegyetlenek.

Magyarországon a jogszabályok megengedik, hogy a rendőr a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülés esetén testi kényszert, vegyi eszközt, sokkolót, valamint bilincset alkalmazzon. A rendőrök az intézkedés után mentőt hívtak a helyszínre, ellátásban részesítették a férfit. Az ellátást követően – tehát nem a rendőri intézkedés alatt – a férfi állapota súlyosbodott, ezért a mentők kórházba szállították.

A rendőrség által lefolytatott parancsnoki kivizsgálás megállapította, hogy a rendőrök intézkedése a törvény adta kereteken belül jogszerű és arányos volt.