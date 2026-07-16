Gazdagabb felszereltséggel, kibővített digitális tudással és minimális, de annál fontosabb műszaki fejlesztéssel erősíti a Q3 kompakt szabadidőjármű pozícióit az Audi.

Utaskényelem

Most először az utas előtti műszerfal-szakaszra is rendelhető kijelző. A 10,9 colos érintőképernyő opciós tétel, szemben a kétzónás klímaberendezéssel és a fűthető ülésekkel, amelyek alapáron járnak minden Audi Q3-hoz. Szintén szériatartozékká vált a tolatókamera és a kulcs nélküli nyitás és indítás.

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Átdolgozta a felszereltségi csomagok struktúráját a cég, ígéretük szerint áttekinthetőbb, az ügyfelek valós igényeihez jobban igazodó pakkok rendelhetők.

Vezetőtámogatás

Az adaptív tempomat a 2027-es modellévben immár online (más járművektől, illetve a közlekedési infrastruktúrától kapott) adatok alapján szabályozza a tényleges menetsebességet és a követési távolságot. A felhőből kapott közösségi információk alapján pontosabban helyezi el a forgalomban magát az autó: sebességét az adott szakaszon észlelt átlagsebességhez igazítja.

A Park Assist Pro, illetve a programozott parkolás funkciók mostantól akár a távolból, okostelefonos alkalmazásból vezérelhetők, továbbá megjelent a szerviz üzemmód, amely lezárja az érintőképernyőt és a gombokat, így az autót mozgató személyzet nem fér hozzá a tulajdonos személyes adataihoz.

Kezelőfelület

Új, Android alapú infotainment rendszert kap az Audi Q3, és ez azt jelenti, hogy az okostelefon csatlakoztatása nélkül is elérhetővé válik egy sor hasznos applikáció az autóban – például lesz Microsoft Teams konferencia-alkalmazás, így már azelőtt elkezdhet dolgozni az ügyfél, hogy beérne a munkahelyére.

Szintén újdonság a vezeték nélküli telefontöltő platform mágnesezése, valamint a töltő teljesítmény 15-ről 25W-ra történő emelése.

Áttervezték a kormánykereket, az érintésérzékeny gombok mellé haptikus görgőket szereltek.

A hátsó üléssoron három darab USB-C csatlakozót alakítottak ki, a legnagyobb töltő teljesítmény 100W.

Vontatás

Csak a Q3 e-hybrid vásárlóit (és közülük sem mindenkit) érintő fejlesztés, hogy a korábbi 1400 helyett immár akár 2000 kilogrammos fékezett utánfutót is vontathatnak.

A Q3 háromféle benzinmotorral (150, 204 és 265 LE), kétféle dízellel (150 és 193 LE), valamint egy 272 lóerős plug-in hibriddel elérhető; utóbbi akár 119 km-t tud megtenni tisztán elektromos üzemben.

A 2027-es modellévi Audi Q3 már rendelhető, a gyártás szeptember elején veszi kezdetét.