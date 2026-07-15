Az első fokon kiszabott kilenc év fegyházbüntetés súlyosítását indítványozta a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki a járdán ütötte el haragosait, és a közlekedési szabályokat megszegve a gyalogosok biztonságát is veszélyeztette 2024 májusában Pécs belvárosában.

A vádlott családja haragban állt a sértettek családjával. A bűncselekmény napján, 2024. május 17-én délelőtt a két sértett férfi egy pécsi belvárosi üzletházban megkergette a vádlottat és barátnőjét.

A vádlott ezután az üzletház melletti parkolóba hívta rokonságát, mialatt a két sértett férfi egy közeli mezőgazdasági boltban bozótvágót vásárolt, majd szintén a parkolóba mentek, ahol a másik családdal vitatkozni kezdtek.

A vádlott a vita egy pontján beült a parkolóban álló egyik autóba, majd a járdán álló sértettek közé hajtott és elütötte mindkettőjüket úgy, hogy az ütközés erejétől mindketten a levegőbe repültek, majd a földre zuhantak.

A vádlott ekkor letért a járdáról, az úttestre hajtott, ezzel pedig egy másik autó vezetője csak a járdára felhajtva tudott kitérni az ütközés elől. A vádlott ekkor visszafordult, a járdán ment tovább az autóval úgy, hogy a gyalogosoknak sietve kellett kitérniük előle, s ismét megpróbálta elütni az egyik sértett férfit, de nem járt sikerrel.

A vádlott ekkor a parkolóba hajtott, testvére beült mellé, majd elmenekültek a helyszínről. A rendőrök egy forgalmas belvárosi utcán fogták el őket, az autót akkor már a vádlott testvére vezette.

Mivel a vádlott szándéka a két férfi életének kioltására irányult, az elsőfokú bíróság a férfit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és közúti veszélyeztetés miatt kilenc év fegyházbüntetésre ítélte.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a kiemelkedő tárgyi súlyú élet elleni bűncselekményt a köznyugalmat súlyosan megzavaró módon elkövető vádlottal szemben a törvényi minimum alatti szabadságvesztés nem alkalmas a büntetési célok elérésére, ezért annak súlyosítását indítványozta.

A bosszúgázolás sajnos nem ritka esemény: