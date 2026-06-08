A vádirat szerint a fiú együttérzett barátjával, aki barátnője miatt konfliktusba került egy másik fiúval és annak társaságával. A fiatalkorú úgy érezte, hogy barátja mellett ki kell állnia, ezért elhatározta, hogy ráijeszt a másik társaságra.

A vádlott megpillantotta a társaságot, és autójával gyorsítani kezdett. Az utasa felőli ajtó kinyílt, miközben a járdán álló két fiú irányába tartott, akik hátrébb léptek, és azért, hogy magukat védjék, a nyitott ajtó felé rúgtak.

A fiatalkorú ezt követően megfordult, és a járdán egymás mellett álló sértettek felé közelített nagy sebességgel. A két sértett az autó elől a járda mellett lévő villanyoszlop mögé ugrott. A vádlott ekkor vette észre a barátjával konfliktusba került másik fiút, így autóját felé kormányozta. A sértett a legalább 40 km/h-s sebességgel haladó autó elől a motorháztetőre ugrott, teste a kocsi szélvédőjébe csapódott, majd az úttestre zuhant.

A fiú súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A fiatalkorú vádlott ezt követően a helyszínről távozott. Az ügyészség súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetéssel és más bűncselekménnyel vádolja.