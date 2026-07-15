Autórajongókat felkavaró eset történt 2026. július 13-án történt Moszkva délnyugati részén. A környék lakói hangos csattanásokra figyeltek fel, majd az ablakból látták meg a férfit, aki módszeresen nekilátott egy Nissan GT-R szétverésének.

A felvételen jól látszik, hogy először a vezetőoldali ablakot töri be, aztán a szélvédő, a motorháztető, az első lámpák és a tető következik. Végül átmegy a a narancssárga sportautó másik oldalára, és ott is beüti az üveget. A riasztó közben üvölt, de ez láthatóan egyáltalán nem zavarja.

Amikor végzett, nem futott el, nem próbált elbújni. Egyszerűen visszasétált a saját autójához, beült, majd elhajtott. A súlyosan megrongált GT-R-t később trélerrel szállították el.

Az indíték egyelőre ismeretlen. Az interneten azonnal megjelentek a megcsalásról, féltékenységről, parkolóhelyvitáról és hangos kipufogóról szóló elméletek, de ezek közül egyiket sem erősítette meg hiteles forrás. A rendőrség vizsgálja az ügyet, de a támadó elfogásáról és a háttérben álló konfliktusról nem közöltek részleteket.

Orosz sajtóértesülések szerint az autó egy Pavel Sz. monogrammal jelölt autóversenyző és tuning-specialista tulajdona lehetett. A Nissan állítólag 2017-es évjáratú, vagyis már a jelentősen átdolgozott R35-ös GT-R-ek közé tartozik.

Ebben a változatban a 3,8 literes, két turbófeltöltős V6-os motor 570 lóerőt és 637 Nm nyomatékot teljesített. A hajtás hatfokozatú duplakuplungos váltón és elektronikusan vezérelt összkerékhajtáson keresztül jutott az útra.

Egy hasonló, 2017-es GT-R jelenleg Európában nagyjából 40-50 millió forintért bukkan fel, a kevés kilométeres, Black Edition vagy komolyabban tuningolt példányok ennél jóval többet is érhetnek. A Moszkvában szétvert autó reális piaci értéke ezért gyári állapotban 40-55 millió forint körül lehetett.

A javítás sem lesz aprópénz. A szélvédő, az oldalüvegek, a lámpák, a motorháztető, a tető és több karosszériaelem is megsérült. Egy ilyen autónál ráadásul nemcsak az alkatrész drága: a dokumentált, súlyos rongálás a helyreállítás után is komoly értékvesztést okozhat.

A Vezess többször is tesztelte a Nissan GT-R-t, ismerd meg a modellt korábbi anyagunkból: