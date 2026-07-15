Kis képzavarral élve az elektromosság az autó működésének alapvető mozgatórugója, függetlenül attól, hogy a járművet belső égésű motor vagy áram hajtja. Az elektromos áram trükkös természete miatt kiemelten fontos a megfelelő vezetékelés, máskülönben a jármű rendszerei nem fognak rendeltetésszerűen működni.

Kontakthibák bárhol előfordulhatnak ebben a bonyolult rendszerben, ajtók, csomagtérfedelek mentén húzott kábelek gyakran törnek a mozgatás miatt, beázás okozhat kárt, vagy akár nyestek is rághatják a rejtett kábeleket, ám legtöbb esetben a korrózió a probléma.

Viszont ha nagy bizonyossággal tudjuk, hogy nincs ilyen gondunk, mégis rejtélyes hibákkal szórakoztat minket az autónk, vagy be sem indul, akkor a szétbombázás, multiméteres hibavadászat előtt egyetlen dolgot mindenképp ellenőriznünk kell. A testkábel állapotát.

A minőségi testkábel biztosítja a stabil áramkört, az üzembiztos indítást és a generátor megfelelő működését, miközben csökkenti az elektromos kontakt hibák esélyét. Ez biztosítja az utat ahhoz, hogy a motorból származó áram visszajusson az akkumulátor negatív sarujához.

Épp ezért előfordulhat, hogy itt születik az elektromos hálózat csínytevő manója: nem jól villogó irányjelző, nem működő középső féklámpa, az óracsoport megmagyarázhatatlan működési hibái, különféle szenzorok hibái, bármi előfordulhat.

A testkábel legnagyobb próbatétele, és legbosszantóbb hibája a motor indításakor következik be: mivel az önindító háza közvetlenül a motorhoz vagy a sebességváltóhoz van rögzítve, az áram a házon és a motorblokkon keresztül éri el a testkábelt, majd azon, illetve a karosszérián át jut vissza az akkumulátor negatív pólusához.

Ha ez nem történik meg, akkor nem forog kellő tempóval az önindító, és a motor sem indul, holott mérve az akkumulátorban elég a feszültség.

Mi okozza a problémát?

A testkábel esetén tehát a korrózió az első számú ellenfél. A vezeték anyaga oxidálódhat, a sodratok eltörhetnek, a kábelsaru kilazulhat, a rögzítési pont pedig berozsdásodhat. A hiba nem mindig látható. A kábel szigetelése alatt vagy a saru préselésénél belső korrózió is kialakulhat. Kívülről ilyenkor épnek tűnhet a vezeték, elektromosan mégis túl nagy az ellenállása.

Ezáltal az érintkezés nem lesz tökéletes, ami megnövekedett ellenállást eredményez, és hőtermelődéshez vezet, amitől még rosszabb lesz az érintkezés és a folyamat egymást generálva ismétlődik.

Viszont van hogy gyári hiba okozza a gondot, az Opel Vivaro esetén hivatalos gyári visszahívási akció is volt a rosszul rögzített testkábel miatt: “A lelazuló testkábel miatt elveszhetnek bizonyos járműfunkciók, a jármű akaratlanul gyorsítani kezdhet, illetve kigyulladhat.” – írtuk korabeli cikkünkben.

Így mielőtt új akkumulátorért rohanunk, ellenőriztessük, vagy magunk nézzük meg a testkábel állapotát, mert lehet, hogy sokkal gyorsabban és olcsóbban orvosolható a probléma, mint elsőre gondoltuk.