Fellendülést és minőségi javulást hozott a nyár első hónapja a hazai használtautó-piacon. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, júniusi közös statisztikái szerint éves összevetésben közel 19 ezerrel nőtt az érdeklődések száma, miközben a kínálatban szereplő autók átlagos futásteljesítménye és átlagéletkora is csökkent.

Júniusban a hirdetések átlagára is emelkedett: a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra. A magasabb árszint mögött azonban egyértelmű minőségjavulás áll: a meghirdetett járművek átlagos futásteljesítménye a tavalyi 179 400 kilométerről 171 400 kilométerre esett vissza. Ezzel párhuzamosan az átlagéletkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 12,60 évre csökkent.

Az adatok alapján a kínálat több mint harmada (35,7%) továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik, ám ez az arány egy év alatt 4,6 százalékkal mérséklődött, miközben a középkategóriát jelentő 2,5–10 millió forint közötti sáv folyamatosan erősödik.

Egyetlen év alatt kiugró mértékben, 42,2 százalékkal nőtt a meghirdetett hibrid autók száma. A hibridek iránti érdeklődések száma ezzel párhuzamosan 57 százalékkal lőtt ki a tavalyi év azonos időszakához képest, ami azt bizonyítja, hogy a jelentősen megnőtt kínálatra pozitívan reagálnak a potenciális vevők.

Az üzemanyagtípusok között a benzines modellek dominanciája azonban még mindig megkérdőjelezhetetlen, a kínálat közel felét (48%) ezek az autók teszik ki. Ráadásul júniusban a benzines autókra érkező érdeklődések száma is kiugróan, több mint 14 ezerrel nőtt, elérve a havi 206 200-as volument.