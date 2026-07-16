Jelentősen kibővítenék a térfigyelő kamerák szerepét Budapesten. A VI., a VII., a VIII. és a IX. kerület polgármestere közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz, amelyben többek között az objektív felelősség kiterjesztését és állandó rendőri jelenlétet kértek a főváros legforgalmasabb csomópontjain.
A polgármesterek szerint a fővárosi közterületeken egyszerre vannak jelen szociális, egészségügyi és rendészeti problémák, amelyek kezeléséhez az önkormányzatok jelenlegi eszközei már nem elegendők. A javaslatcsomag két pontja közvetlenül az autósokat is érintené.
A kamera felvétele alapján érkezhetne a bírság
A fent említett kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki az objektív felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak – olvasható a 24.hu összefoglalójában.
Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamerafelvételen is jól látható.
A közterület-felügyeletek már most is működtethetnek térfigyelő kamerákat. Az így készült felvételek szabálysértési és közigazgatási eljárásokban is felhasználhatók. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy minden kamerán látható KRESZ-sértés miatt automatikusan az autó üzembentartójának küldhető a bírság.
A közterület-felügyelők jelenleg helyszíni bírságot szabhatnak ki többek között a megállási és várakozási szabályok, valamint a táblával jelzett behajtási tilalmak vagy korlátozások megsértése miatt. Ehhez azonban jellemzően helyszíni intézkedésre van szükség, és az eljárásban az elkövető személyének megállapítása is szerepet kaphat.
Az objektív felelősség ezt a problémát kerüli meg: ha a járművezető személye nem állapítható meg, a jogszabály alapján az autó üzembentartója felel, és ő kapja meg a közigazgatási bírságot.
Mi tartozik jelenleg az objektív felelősség alá?
- a gyorshajtás;
- a vasúti átjárón való szabálytalan áthaladás;
- a közlekedési lámpa tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása;
- a megengedett össztömeg vagy tengelyterhelés túllépése;
- a gyorsforgalmi út leállósávjának vagy leállóöblének szabálytalan használata;
- a behajtási tilalom, a korlátozott forgalmú övezet és a kötelező haladási irány megsértése;
- bizonyos természetvédelmi szabályok megszegése;
- az útdíjjal kapcsolatos jogsértések;
- a tengelysúlymérő rendszer mérésének befolyásolása;
- valamint a biztonsági öv használatának elmulasztása.
A biztonsági öv használatának elmulasztása 2025. július 5-én került be az objektív felelősség hatálya alá.
A szabálytalan megállás és várakozás viszont jelenleg nincs rajta ezen a listán. Ezért nem lehet pusztán a rendszámot és a tilosban álló autót mutató kamerakép alapján minden esetben automatikusan az üzembentartóra terhelni a bírságot.
Ezeket az autósokat érinthetné az új rendszer
A polgármesterek nyilatkozata nem határozza meg pontosan, milyen újabb szabályszegéseket sorolnák az objektív felelősség alá. A végleges kört egy esetleges törvény- és rendeletmódosításban kellene kijelölni.
A megfogalmazás alapján elsősorban olyan, kamerával egyértelműen bizonyítható esetek jöhetnének szóba, mint például:
- a járdán történő szabálytalan parkolás;
- a gyalogátkelőhelyen vagy annak közvetlen közelében történő megállás;
- a kereszteződésben vagy annak közelében történő várakozás;
- a buszmegálló elfoglalása;
- a villamosforgalom akadályozása;
- a második sorban történő megállás;
- a buszsáv jogosulatlan használata;
- illetve más, kamerán világosan követhető haladási és kanyarodási szabályszegések.
Ez nem feltétlenül jelentene teljesen automatikus bírságolást. A felvételeket továbbra is ellenőrizni kellene, és jogszabályban kellene meghatározni a kamerák műszaki követelményeit, az adatátadás módját, az eljáró hatóságot és a bírságok összegét. Az objektív felelősség lényege az lenne, hogy megfelelő felvétel esetén ne kelljen minden alkalommal bizonyítani, pontosan ki vezette az autót.
Állandó rendőröket is kérnek a csomópontokhoz
A négy polgármester emellett azt kéri, hogy Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain legyen állandó, napi 24 órás rendőri jelenlét.
A felsorolt helyszínek között szerepel:
- a Blaha Lujza tér;
- a Keleti pályaudvar környéke;
- a Népligeti autóbusz-pályaudvar;
- valamint a Nyugati pályaudvar környéke.
A kerületi rendőrkapitányságokat szükség esetén a Készenléti Rendőrség bevonásával erősítenék meg. A kezdeményezők szerint a látható rendőri jelenlétnél kevés hatásosabb visszatartó erő létezik, ezért a járőrök nemcsak a közbiztonsági problémák, hanem a veszélyes vagy szabálytalan közlekedési magatartás visszaszorításában is szerepet kaphatnának.
A javaslat egyelőre csak kezdeményezés. Ahhoz, hogy a fővárosi térfigyelő kamerák alapján újabb közlekedési jogsértések miatt is az üzembentartó kapja a bírságot, az Országgyűlésnek módosítania kellene a közúti közlekedésről szóló törvényt, a kormánynak pedig ki kellene dolgoznia a részletes végrehajtási szabályokat.