Jelentősen kibővítenék a térfigyelő kamerák szerepét Budapesten. A VI., a VII., a VIII. és a IX. kerület polgármestere közös nyilatkozatban fordult a kormányhoz, amelyben többek között az objektív felelősség kiterjesztését és állandó rendőri jelenlétet kértek a főváros legforgalmasabb csomópontjain.

A polgármesterek szerint a fővárosi közterületeken egyszerre vannak jelen szociális, egészségügyi és rendészeti problémák, amelyek kezeléséhez az önkormányzatok jelenlegi eszközei már nem elegendők. A javaslatcsomag két pontja közvetlenül az autósokat is érintené.

A kamera felvétele alapján érkezhetne a bírság

A fent említett kerületvezetők kérik, hogy terjesszék ki az objektív felelősséget azokra a közlekedési szabályszegésekre is, amelyeket az önkormányzati térfigyelő kamerák egyértelműen dokumentálni tudnak – olvasható a 24.hu összefoglalójában.

Indoklásuk szerint a kerületi rendészek munkájának jelentős részét a szabálytalan várakozással és közlekedéssel kapcsolatos intézkedések kötik le. Egy tilosban álló vagy szabálytalanul közlekedő autó miatt jelenleg sokszor emberi erőforrást kell használniuk a helyszínen, miközben maga a szabályszegés, az autó rendszáma, helyzete és mozgása a kamerafelvételen is jól látható.

A közterület-felügyeletek már most is működtethetnek térfigyelő kamerákat. Az így készült felvételek szabálysértési és közigazgatási eljárásokban is felhasználhatók. Ez azonban önmagában nem jelenti azt, hogy minden kamerán látható KRESZ-sértés miatt automatikusan az autó üzembentartójának küldhető a bírság.

A közterület-felügyelők jelenleg helyszíni bírságot szabhatnak ki többek között a megállási és várakozási szabályok, valamint a táblával jelzett behajtási tilalmak vagy korlátozások megsértése miatt. Ehhez azonban jellemzően helyszíni intézkedésre van szükség, és az eljárásban az elkövető személyének megállapítása is szerepet kaphat.

Az objektív felelősség ezt a problémát kerüli meg: ha a járművezető személye nem állapítható meg, a jogszabály alapján az autó üzembentartója felel, és ő kapja meg a közigazgatási bírságot.

Mi tartozik jelenleg az objektív felelősség alá?

a gyorshajtás;

a vasúti átjárón való szabálytalan áthaladás;

a közlekedési lámpa tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása;

a megengedett össztömeg vagy tengelyterhelés túllépése;

a gyorsforgalmi út leállósávjának vagy leállóöblének szabálytalan használata;

a behajtási tilalom, a korlátozott forgalmú övezet és a kötelező haladási irány megsértése;

bizonyos természetvédelmi szabályok megszegése;

az útdíjjal kapcsolatos jogsértések;

a tengelysúlymérő rendszer mérésének befolyásolása;

valamint a biztonsági öv használatának elmulasztása.

A biztonsági öv használatának elmulasztása 2025. július 5-én került be az objektív felelősség hatálya alá.

A szabálytalan megállás és várakozás viszont jelenleg nincs rajta ezen a listán. Ezért nem lehet pusztán a rendszámot és a tilosban álló autót mutató kamerakép alapján minden esetben automatikusan az üzembentartóra terhelni a bírságot.

Ezeket az autósokat érinthetné az új rendszer

A polgármesterek nyilatkozata nem határozza meg pontosan, milyen újabb szabályszegéseket sorolnák az objektív felelősség alá. A végleges kört egy esetleges törvény- és rendeletmódosításban kellene kijelölni.

A megfogalmazás alapján elsősorban olyan, kamerával egyértelműen bizonyítható esetek jöhetnének szóba, mint például:

a járdán történő szabálytalan parkolás;

a gyalogátkelőhelyen vagy annak közvetlen közelében történő megállás;

a kereszteződésben vagy annak közelében történő várakozás;

a buszmegálló elfoglalása;

a villamosforgalom akadályozása;

a második sorban történő megállás;

a buszsáv jogosulatlan használata;

illetve más, kamerán világosan követhető haladási és kanyarodási szabályszegések.

Ez nem feltétlenül jelentene teljesen automatikus bírságolást. A felvételeket továbbra is ellenőrizni kellene, és jogszabályban kellene meghatározni a kamerák műszaki követelményeit, az adatátadás módját, az eljáró hatóságot és a bírságok összegét. Az objektív felelősség lényege az lenne, hogy megfelelő felvétel esetén ne kelljen minden alkalommal bizonyítani, pontosan ki vezette az autót.

Állandó rendőröket is kérnek a csomópontokhoz

A négy polgármester emellett azt kéri, hogy Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain legyen állandó, napi 24 órás rendőri jelenlét.

A felsorolt helyszínek között szerepel:

a Blaha Lujza tér;

a Keleti pályaudvar környéke;

a Népligeti autóbusz-pályaudvar;

valamint a Nyugati pályaudvar környéke.

A kerületi rendőrkapitányságokat szükség esetén a Készenléti Rendőrség bevonásával erősítenék meg. A kezdeményezők szerint a látható rendőri jelenlétnél kevés hatásosabb visszatartó erő létezik, ezért a járőrök nemcsak a közbiztonsági problémák, hanem a veszélyes vagy szabálytalan közlekedési magatartás visszaszorításában is szerepet kaphatnának.

A javaslat egyelőre csak kezdeményezés. Ahhoz, hogy a fővárosi térfigyelő kamerák alapján újabb közlekedési jogsértések miatt is az üzembentartó kapja a bírságot, az Országgyűlésnek módosítania kellene a közúti közlekedésről szóló törvényt, a kormánynak pedig ki kellene dolgoznia a részletes végrehajtási szabályokat.