A múlt hétvégén az iráni–amerikai tűzszünet összeomlott, és a két ország újra fenyegeti és lövi egymás egységeit és érdekeltségeit a Közel-Keleten. Szakértők szerint a hormuzi káosz miatt tartósan drágulhat az üzemanyag, bár összeomlástól továbbra sem kell tartani.

Szerdán több napig tartó piaci nyugalom után a benzin nagykereskedelmi ára 14, a gázolajé pedig hét forinttal emelkedett. Csütörtökön nem volt áremelés, pénteken viszont jön a következő.

Ezúttal a benzin beszerzési ára újabb hat, a gázolajé pedig nyolc forinttal emelkedik. A változás várhatóan a benzinkutak áraiban is megjelenik majd, bár az üzemeltetőkön múlik, hogy mekkora mértékben érvényesítik a drágulást.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös benzin aktuális átlagára 595, a gázolajé 613 forint. Ezek az árak emelkedhetnek tovább pénteken.