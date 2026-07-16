A Toyota Motor Europe, a BMW-csoport, a Repsol és a Bosch hat hónapos kísérletet indított útjára Spanyolországban, amelynek célja valós tapasztalatokat gyűjteni a 100%-ban megújuló forrásból gyártott üzemanyagok általános használatával kapcsolatban.

A Repsol még tavaly ősszel jelentette be, hogy spanyolországi üzemében elkezdte a Nexa 95 névre keresztelt, 100%-ban megújuló nyersanyagokból előállított biobenzin kereskedelmi léptékű gyártását.

Ennek az üzemanyagnak az alkalmasságát fogják most közúti forgalomban, de laboratóriumi minőségű műszerekkel vizsgálni. A tesztprogram helyszíne Spanyolország, nem csupán a gyártás közelsége miatt, hanem azért, mert az ország járműflottája kellőképpen elaggott: az átlagos spanyol autó 14,5 éves, de a flotta közel egy harmada 20 évnél is idősebb.

A partnerek egy mintegy húsz darab Toyota és BMW járműből álló flottát szereltek fel a Bosch digitális üzemanyag-felügyeleti rendszerével; az autókat kizárólag Nexa 95-tel fogják tankolni.

A Bosch „digitális üzemanyag-iker” technológiája a járművek, a benzinkutak és az üzemanyag-kártyák használatára vonatkozó információk alapján határozza meg az üzemanyag típusát.

A kísérleti program három fő célra koncentrál. Az egyik, a megújuló forrásból származó üzemanyagok széles körű elérhetővé tétele. A másik a nyomon követési és tanúsítási technológia, amely lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy egy jármű élettartama során milyen arányban használt hagyományos és megújuló üzemanyagot. A harmadik pedig annak igazolása, hogy a már létező (tehát nem kifejezetten erre fejlesztett) járművek is üzemeltethetők megújuló üzemanyaggal.

A projekt tétje nem kicsi: az autógyártók ugyanis azt remélik a szintetikus és bioüzemanyagoktól, hogy használatukkal radikálisan csökkenthetik a belső égésű motorok károsanyag-kibocsátását, és ezzel megkerülhetik ezen erőforrások 2035-re kitűzött EU-s tilalmát.