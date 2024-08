Sokkal több az autó, mint a szabályosan használható parkolóhely Magyarországon. Ez nem csak a fővárosra, de szinte minden városra igaz. Emellett az utóbbi évtizedekben még nagyobbak is lettek az autók, a törvényben meghatározott 2,5×5,5 méteres minimum méretű parkolóhelyekre sok esetben már nem tud beállni annyi autó, mint 35-40 évvel ezelőtt.

Mi történik, ha egy területen többen szeretnének parkolni, mint ahány autó szabályosan elfér? Most tegyük félre azokat az autósokat, akik a nem felfestett parkolókban nem veszik figyelembe, hogy más is szeretne körülöttük parkolni. Vegyük úgy, hogy mindenki szabályosan parkol, egy társasház parkolójában már így sem lesz mindenkinek hely. Vagyis olyan helyekre is le fogják támasztani az autóikat sokan, ahol már nem lenne szabályos.

Sok helyen nagyon szűkös már a parkolás Budapesten
Ha tábla engedi, lehet a járdán parkolni, de figyelni kell a szabályokra
Egy szabálytalan járdán parkolás, a távolban zöld területen parkolással
Napközben lehet találni helyet este szinte lehetetlen
Háromszor 200 000 forint is lehetne ez a parkolás, ha büntetne érte az önkormányzat, de itt valamiért elnézik
Szem előtt az Ungvár utcában, senkit nem zavar
Hivatalosan ez zöld terület, zöldet messze nem látunk már rajta
A saját házad behajtóján is megbüntethetnek
Újabb soktízezres bírság lehetne a Skodától pár méterre
Nem segít, ha nyitva hagyod a ccsomagtartót, mintha pakolnál
Bár a Kia szabályosan áll, a kihajtást már zavara, a kép bal oldala már zöld területnek minősül
Sokszor már hiába van rend, nem lehet elférni a parkolókban
Napok óta áll a Merci rendszám nélkül, ez sem mentesít a parkolójegy alól
Látszólag régóta áll a Focus, az ilyet elvihetik, ha nincs rajta műszaki
Nem elegáns, de sok esély nincs a normális parkolásra

A KRESZ határozottan fogalmaz a parkolási szabályok tekintetében: megállni az úttesten lehetséges, annak menetirány szerinti jobb szélén, illetve kijelölt parkolókban, annak meghatározott rendje szerint. Minden további esetben a kihelyezett táblák szerint kell eljárni. A járdán parkolás általánosan tilos, ha csak tábla nem engedélyezi. Tilos a zöld területen parkolás is, ez alól általában nincs kivétel, viszont a zöld terület meghatározása nem teljesen tiszta. Ezt viszont bővebben is körbe fogjuk járni ebben a cikkben.

Tilos megállni kereszteződés és gyalogátkelőhely ötméteres körzetében, ugyancsak más kocsi beállóján, és persze ott, ahol ezt tábla jelzi. Ugyanakkor, ha egy tetszőleges, főként külső fővárosi kerület bármelyik kis utcáján végigsétálunk, számtalan példát találhatunk szabálytalan parkolásra. Egyszerűen kevés a hely, az autósok sokszor akkor sem találnának megfelelő szabályos parkolóhelyet, ha utcákkal távolabb próbálkoznának a lakóhelyüktől.

Sok esetben ezzel a helyi önkormányzatok is tisztában vannak, és számtalan példát mutathatnánk arra, amikor egyszerűen szemet hunynak a tucatjával szabálytalanul parkoló autók felett. Én Zuglóban élek, a főváros 14. kerületében. A városszéli betondzsungel és már kertvárosi övezetes részei is beletartoznak, rengetegen élnek itt és rengeteg az autó is. Bizonyos parkolókban pedig már teljesen észszerűtlen a parkolási rend, és egyszerűen nem is lehetne tenni azért, hogy rend legyen, így a lakók ügyeskednek, az önkormányzat pedig nem néz oda. Miközben alig 50 méterrel távolabb már vasszigort tart.

Hová teszed az autódat, ha már nincs parkolóhely?

Próbálod megkeresni azt a pontot, ami még homályosan szabályosnak tekinthető és bízol abban, hogy vagy nem fogja érdekelni a közterest, vagy hamarabb kelsz fel másnap reggel, mint ők. Mert sok esetben nem a rendőrség, hanem a helyi önkormányzat közterület-felügyelő emberei fogják a csomagot tenni az autódra benne az üzenettel, hogy feljelentést tettek és eljárás indul az autó tulajdonosa ellen. Vagy helyszíni bírságként már egy kitöltött csekk fog várni, az eljárás változó.

Éppen az elburjánzó szabálytalanul parkoló autók miatt készült egy önkormányzati rendelet 2019-ben a közösségi együttélés alapvető szabályairól, ami kimondja: Aki gépi meghajtású járművel vagy ezek pótkocsijával nem járművek közlekedésére rendelt területre függetlenül annak burkolatától (különösen: az úttesttől vagy járdától kiemelt szegéllyel, oszlopokkal, növényzettel, útburkolati jellel, utcabútorokkal vagy más látható módon elválasztott terület, továbbá az a díszburkolattal ellátott terület, ami gyalogosok közlekedésére szolgál) engedély nélkül ráhajt vagy azon várakozik, helyi szabályszegést követ el.

Azért fontos ez, mert míg korábban a legtöbb esetben szabályszegés miatt járt büntetés a gépjármű tulajdonosának, ez alapján a legtöbb ilyen esetet közigazgatási eljárásban vizsgálják. Ha nincs a helyszínen az autó tulajdonosa, feljelentés indul ellene, amiben az eljáró szervezet az autó rendszáma alapján megkeresi az autó üzembentartóját, akit felszólítanak az autót használó személy nevének kiadására.

A kettő között jelentős különbség, hogy szabályszegés esetében általában a rendőrség jár el és az autó tulajdonosa dönthet úgy, hogy nem adja ki az autót használó adatait, így az eljárás zsákutcába fut és elévül. Közigazgatási eljárás esetén azonban az önkormányzat jár el, ilyenkor pedig mindenképp valamilyen büntetés lesz a vége. Dönthet úgy a tulajdonos cég, vagy szervezet, hogy nem adja ki a használó nevét, ez esetben a cég nevére küldik a büntetést, valaki mindenképp fizetni fog.

Meg lehet úszni a közigazgatási bírságot

Ebben az esetben a büntetés mértékét nem lehet keretek között kezelni. Amennyiben a közterület-felügyelő emberei a közösségi együttélés szabályainak megszegését írják indoklásként a feljelentésben – márpedig legtöbbször ezt írják – hatósági vizsgálaton fog kiderülni a bírság mértéke, ami a szabálytalanság és több további tényező mértékétől függően.

Ilyen esetben nem lesz csekk az autónk szélvédőjén, nem lesz meghatározott összeg sem, a teendőnk azon fog múlni, mi áll abban a levélben, amit a helyi önkormányzattól fogunk kapni. Előfordulhat, hogy azonnal bírságot szabnak ki, ami 50 000-200 000 forintig terjedhet a közösségi együttélés szabályainak megsértéséért, de az is lehet, hogy értesítést kapunk csak a hatósági eljárásról, amiben lehetőséget adnak a dokumentumokba való betekintésre, kikérhetjük a helyszínen készült fotókat és vallomást tehetünk.

Ez egy kiváló lehetőség arra, hogy kihúzzuk magunkat egy kellemetlen összeg kifizetése alól. Olvasónk – nevezzük Zoltánnak – történetén keresztül mutatjuk be, hogyan érdemes hozzáállni egy ilyen lehetőséghez. Zöld területen parkolásért feljelentést tettek ellene, a 15. kerületi önkormányzat közterület-felügyelői a közösségi együttélés szabályainak megsértése indokkal. Ahogy a Vezessnek is leírta a helyzetet, mindent megtett azért, hogy a lehető legkevésbé zavara az autós- és gyalogos forgalmat, első ránézésre pedig messze nem volt zöld terület a környéken, amire állhatott volna.

A terület, ahol letette autóját egy olyan utca legvége volt, aminek egyik oldalán garázsok, másik oldalán lakóházak sorakoznak, az aszfalt pedig valahol, az akkor sáros földes területtel összefüggve, meghatározhatatlan ponton véget ért. Az autó eleje még aszfalton állt, a hátulja már a koszos, földes területen. Mint kiderült, ez már zöld területnek minősül, annak ellenére, hogy messze nincs olyan állapotban, hogy fű nőhessen rajta és határozottan elkerítve sincs az útburkolattól.

Mivel a KRESZ kimondja, hogy szilárd útburkolaton szabályos a parkolás, így valamilyen szinten jogos, hogy az autó egy része laza talajon parkolt, de ez lehet megtévesztő is. Zoltán jóhiszeműen állt az esethez, és élt a vallomástétel lehetőségével. Levélben írta meg az eljáró hatóság számára a körülményeket, belevéve, hogy a forgalom zavarása értelmében körültekintően járt el, amikor leparkolta az autót és hogy a terület ránézésre nem hogy zöld, de karbantartás vagy ápolás hiányában teljesen elhagyatottnak tűnt.

Fontos részlet, hogy teljesen elismerte a parkolást és együttműködően járt el, amit a következő levélben az eljáró hatóság is elismert és a körülményekre való tekintettel megúszta egy figyelmeztetéssel. – A figyelmeztetés esetében fontos megjegyezni, hogy csak akkor alkalmazzák, ha egy éven belül nem volt korábban hatósági eljárás a tulajdonos ellen bármilyen más közigazgatási ügyben.

Minden zöld terület, ami nem aszfaltozott vagy betonozott

Alaposan körül kell nézni, hol parkolod le az autódat, mert az alapvető szabályok határozottan kimondják a lehetőségeket. Ahogy Zoltán történetéből is látható, földes, fű nélküli, kitaposott terület is zöldnek minősül. Ez lehet azért, mert alapvetően olyan, munkálatok folytak és még nem nőtt vissza a fű, vagy annyian állnak oda, hogy egyszerűen kikopik. Utóbbi miatt szálltak rá nagyon az utóbbi években a parkolás ezen területére, hogy visszaszorítsák a kitaposást és esélyt adjanak a zöld területek valóban zöldítésére.

Rengeteg esetben nagyon nehéz úgy helyet találni, hogy ne legyen valamilyen módon természetkárosító. Egyszerűen nincs annyi hely, parkoló bővítésekről pedig egyáltalán nem esik szó, sok esetben pedig inkább csökkentésével találkozunk. A zöld terület értékes, a növények gondoskodnak a tiszta levegőről, minél több a fa, annál több az árnyék, úgy pedig a hőmérséklet is elviselhetőbb, de valahová tenni kell az autót, és sokszor nincs más lehetőség. Ezzel együtt pedig az önkormányzat nem minden esetben tesz kellő erőfeszítéseket a terület karbantartásáért.

Egyre kevesebb a kibúvó parkolási bírság alól

Van olyan, aki a rendszám levételével akadályozza meg a büntetést – ez főként az EU-s előtti rendszámokkal működött/működik, ami mellett nem volt regisztrációs matrica -, de sokáig már ez sem fog működni. Készült egy kormányrendelet tervezet, amiben konkrétan az ilyen esetekre és az elhagyott, ott felejtett vagy roncs autók közterületi tárolását szabályoznák.

Ez alapján a következőket lesz érdemes figyelemben tartani:

azonosíthatatlan járműnek minősül a hatósági jelzéssel nem rendelkező, valamint az olyan jármű, aminek nem lehet megállapítani az üzembentartóját vagy tulajdonosát,

minősül a hatósági jelzéssel nem rendelkező, valamint az olyan jármű, aminek nem lehet megállapítani az üzembentartóját vagy tulajdonosát, az olyan veszteglő járműre, aminek a járművezetője nem tartózkodik a helyszínen, elhagyott járműként fognak tekinteni,

fognak tekinteni, a lakott területen kívüli közterületen legalább 72 órája változatlan helyen álló veszteglő járművet hátrahagyott járműnek nevezik majd,

nevezik majd, és végül veszteglő járműnek számít az a jármű, ami a megállási tilalom hatálya alatt veszélyezteti a közúti forgalom biztonságát, akadályozza a közútkezelői feladatok és a közúti ellenőrzések elvégzését.

Ezeket a közterület-felügyelet elszállíttathatja, ennek költsége 39 000-117 000 forintig terjed, attól függ, mekkora az autó és gurulóképes-e. Erre még jön a telephelyen tárolás 3900 forintos napi díja, az éjszakai tárolás 25%-os felára, és ha ünnepnapon is ott hagyjuk, még plusz 25%. Ha nem jelentkezik érte a tulajdonos, az autót elárverezik, vagy az önkormányzat eladhatja egy bontónak is.

Hallottunk már olyat is, hogy valaki úgy úszta meg a parkolási büntetést, hogy egyszerűen nyitva hagyta a csomagtartó ajtaját, mintha folyamatban lenne a pakolás. Ez azonban legfeljebb olyan helyen lehet megtévesztő a közterület-felügyelet vagy a rendőrség számára, ahol alapvetően szabályos a parkolás, más esetben ez nem lehet kibúvó forgalomtól elzárt területen, zöld területen, vagy olyan helyen megállásra, ahol azt tábla tiltja.

Számtalan ponton kell figyelni parkolásnál

Temérdek lehetőségünk van elszúrni egy parkolást még akkor is, ha jóhiszeműen járunk el és a táblákra is figyelünk. A parkolási büntetés a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének minősül, amiért 13 000 forinttól 130 000 forintig terjedő bírságot szabhatnak ki. A megállni tilos táblánál megállástól kezdve járdán parkoláson keresztül rakodó területen parkolás, útburkolati jelzés tiltás ellenére megállás, autópálya leállósávján, alagútban, kerékpár sávon, járdán parkoláson át minden ide számít. Az összeg nagyobbik vége pedig a mozgáskorlátozottak számára kijelölt helyen várakozásért jár.

Járdán parkolni alapvetően tilos, de sokszor ezt tábla engedi. Ez esetben is figyelnünk kel arra, hogy a járda szélességének több mint felét nem foglalhatja el az autó, illetve 1,5 méternek minimum maradnia kell a járda szélességéből, különben 13 000-39 000 forintig terjedő bírság lehet a jutalom.

Tilos beállni lakóházak kapubeállója elé még akkor is, hogyha te laksz ott. A közterület-felügyelők ott helyben nem tudják megállapítani az autó tulajdonosának lakcímét, így akkor is feljelentenek, ha a saját utadat állod el a saját autóddal. Az utóbbi időben nagy port kavartak ezek a történetek pont Zuglóban, így az önkormányzat egy ideig leállította a kapubeállókon és az előtt álló autók büntetését, mert rengeteg esetben szabály szerint nem jogtalanul, de mondjuk úgy, hogy tévesen bírságoltak meg autósokat a saját házuk bejáratában.

Fizetős övezetekben a jegyre is kell figyelni

Alapvető, hogy fizetős övezetben a jegy a legfontosabb. Ez alól a fent említett rendszám levétel, de még a műszaki hiba sem lehet kibúvó. Hiába írjuk ki az autóra, hogy meghibásodott, nem tud mozogni és még a háromszöget is kitesszük, a parkolásért fizetni kell. Ha ez elmarad, minimum 6750 forint lesz a csekkre írva, amit a parkoló őrtől kapunk, ha 15 napig nem fizetjük be, akkor pedig 18 450 forintra nő az összeg.

Ilyenkor helyszíni bírságot kapunk, amire egyetlen lehetőségünk van, ha a kiállítástól számított 5 percen belül indítunk egy parkolást telefonról vagy veszünk jegyet az automatából és beküldjük a területért felelős parkolási szervezethez. Minden más esetben ez ellen nincs szó, be kell fizetni. Így lehet egy elfelejtett párszáz forintos parkolásból fájdalmas több ezres vagy több tízezres parkolás is.

Minden esetben, amikor valahol ott hagyjuk az autót, legyünk nagyon körültekintőek. Ne tévesszen meg az sem, hogy már sokan állnak ott hasonlóan, a terület állapotán látszik, hogy autók taposták ki korábban és hasonlók. Ne bízzunk abban sem, hogy majd a közterület-felügyelő elnéző lesz, mert egyáltalán nem biztos, hogy az lesz, legyen bármilyen rossz a parkolási helyzet a környéken. Mindenki érdeke, hogy a környezet ápolt lehessen és a közlekedés is biztonságosan történhessen.