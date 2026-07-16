Egy bányában nincs olyan nap, amikor teherautók álldogálhatnak. A legádázabb ellenség, a bauxitpor ugyanakkor minden nap megpróbálja tönkre tenni a teherautókat. Ha a szerviz csapat hibázik, akkor a bánya órák alatt milliós veszteségre tehet szert.

Guinea alig 1200 kilométerre fekszik az Egyenlítőtől, és ezt a teherautók vezetői a saját bőrükön érezhetik. Nyáron a partvidéken 30-35, a bauxitbányák környékén pedig gyakran 40 Celsius-fokos hőségben kell dolgozniuk, brutális páratartalom mellett. A hőség nemcsak az embereket viselheti meg, hanem a technikát is.

A bauxitbányákban dolgozó teherautók nap mint nap a túlterhelés határán dolgoznak. Egyfelől az itt használt teherautóknak a hét minden napján dolgozniuk kell. Másfelől pedig mindennap meredek emelkedőket kell leküzdeniük. A hőség mellett a por az egyik legnagyobb ellenségük. A bauxitpor számlájára számos negatív hatás írható. Ezek közé tartozik, hogy koptatja a fényezést, mattítja az üvegeket, emellett gyorsítja a korróziót, továbbá “megeszi” gumitömítéseket is.



A bauxitpor rendkívül finom szemcséjű, ezért könnyen átjut a szűrőkön, és gyorsan el is tömíti őket. Ennek hatására romlik a motor levegőellátása, nő a fogyasztás, csökken a teljesítmény, szélsőséges esetben pedig a por a hengerekbe is bejuthat, ami jelentősen gyorsítja a kopást. Sőt, akár a hűtőrendszerben is kárt tehet, mivel bejuthat a hűtő lamellái közé, ami pedig rontja a hőleadást, illetve csökkentheti a motor és a váltó élettartamát. Nem véletlen, hogy az egyik helyi bauxitbánya üzemeltetője, az UMS a Renault Trucks-szal kötött szerződésben a folyamatos radiátortisztítást is előírja.

A vállalat összesen 350 darab Renault K típusú vontatót üzemeltet, amelyek rendszeresen 40 tonna feletti rakományokkal, reggeltől estig dolgoznak a földi pokolban. Minden jármű évente legalább 190 ezer kilométert tesz meg.

Az UMS azonban a világ legnagyobb bauxit exportőrének számít, éppen ezért egy kényszerű leállás teljességgel elképzelhetetlen. Az extrém megterhelés miatt a bauxitbányákban szerviz csapatok is dolgoznak. Az UMS-nél 150 fő, három műszakban áll rendelkezésre. Emellett a teherautókon úgynevezett porvédelmi csomagokat, megerősített hűtést, speciális szűrőket, illetve sűrűbb karbantartási ciklusokat alkalmaznak. A tervezhető javításokat időben elvégzik, ezáltal minimalizálják a váratlan meghibásodások kockázatát.

A bauxitbányákban tehát nincs kegyelem. Csak az a teherautó marad talpon, amelyet minden egyes nap sikerül egy lépéssel a por, a hőség és a túlterhelés előtt tartani.