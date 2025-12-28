Bár a Mastert a Renault kishaszonjárműves üzletága fejlesztette ki, ennek ellenére a Volvo Csoport tulajdonában lévő Renault Trucks is forgalmazza a könnyű teherbírású áruszállítót. Ezek a változaton Red Edition néven kerülnek forgalomba immáron évek óta.

A kínálat ezúttal kétféle változattal bővült. A Propulsion-t a stabilitás és a nagy vonóerő, a Red Edition Offroad kivitelt pedig a könnyű terepen való boldoguláshoz szükséges agilitás és komfort jellemzi. Közös ismertetőjegyük, hogy a hűtőmaszkon vízszintesen egy piros betét fut végig.

A Propulsion egy hátsókerék-hajtású változat, amely akár 4,5 tonnás össztömegben is készülhet. 14,9 méteres fordulókörének köszönhetően kiválóan lehet vele manőverezni a különféle építkezéseken. Maximum 17 m³ -es raktérrel készülhet és hátul nemcsak szimpla, hanem ikerabroncsokkal is kérhető a nagyobb vonóerő és stabilitás érdekében. A fülke-alvázas kivitel viszont alapból dupla abroncsokkal gördül le a gyártósorról. Számos felépítmény, így például hűtődoboz, vagy billenőplatós rakfelület fogadására alkalmas. Sőt, akár 22 m³ űrtartalmú doboz is elhelyezhető rajta. A felépítménytől függően mellékhajtással (PTO) is rendelhető. Nemcsak háromüléses verzióban, hanem akár hétszemélyes legénységi fülkével is választható.

4 fotó

És miért való igazán terepre? A hátsó differenciálzárt javítja a tapadást a csúszós útfelületeken (sár, hó) azáltal, hogy szinkronizálja a kerekek forgását, ezáltal pedig támogatja a közlekedést nehéz körülmények között. A Construction+ csomaggal pedig olyan hasznos elemekkel ruházható fel, mint az alsó motorvédő lemez, a kiegészítő kapaszkodók, vagy az ellenállóbb belső burkolatok.

A Red Edition Offroad fronthajtású Master, amely zárt áruszállító, legénységi fülkés, valamint fülke-alvázas kivitelben is készülhet. A komfortot, a mozgékonyságot és robusztusságot ötvözi. Megerősített hátsó felfüggesztéssel rendelkezik, amely teljes terhelés esetén is stabil úttartást biztosít. Opcionálisan akár az első felfüggesztés is kérhető megerősítéssel. A hátsó tengelynél a hasmagasság akár 50 mm-el is megnövelhető, ami jól jöhet off-road terpen való közlekedésnél.

Ez a modellváltozat alapvetően manuális váltóval készül, de opcionálisan akár kilenc fokozatú automata sebességváltóval (AT9S) is kérhető, amely komfortosabb vezetési élményt tesz lehetővé. Nemcsak dízel, hanem tisztán elektromos hajtásrendszerrel is megrendelhető. A Propulsion-hoz hasonlóan a Red Edition Offroad is kérhető acél motorvédő lemezzel, első és hátsó sárvédőkkel, kerékívvédőkkel, valamint kiegészítő fogantyúkkal. Az utastérben pedig a műbőr kárpitozás és a gumi padlószőnyegek könnyítik meg a takarítást. Jellegzetes megjelenését fekete acélfelnik, illetve díszlécek egészítik ki.

A Renault Trucks tehát kemény munkára fogható kishaszonjárművekkel egészítette ki kínálatát, amelyek fel vannak vértezve az off-road terep kihívásaival szemben is.