Amikor februárban írtunk a Chery platós kisteherautójáról, két dolog hiányzott a képletből: a hálózatról tölthető dízel-elektromos hajtáslánc műszaki paraméterei, illetve egy normális típusnév.

Az utóbbi már pár hete eldőlt, legalábbis a piaci bevezetés terén élen járó Ausztráliában: júniusban közönségszavazással a Stockman (ami a cowboy helyi megfelelője, tehát gulyás) nevet aggatták a pickupra.

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Az előbbieket pedig most tette közzé a Chery, mi pedig továbbadjuk azokat abban a reményben, hogy valamikor Európába is eljut a pofás és műszakilag is ütőképesnek tűnő jármű.

Az 5450 x 2010 x 1890 mm-es kisteher tengelytávja 3250 mm, a plató 1560 x 1560 mm-es, és 500 mm mély.

A 2,5 literes turbódízel motor és a hibrid komponens együtt 476 lóerős csúcsteljesítményt és 800 Nm nyomatéki csúcsot biztosítanak, a tisztán elektromos hatótávolság NEDC norma szerint meghaladja a 100 kilométert, ami az Európában szokásos WLTP szabvány szerint 85 kilométert jelent.

A létravázas pickup elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztést kapott, hátul merev tengely és laprugó biztosítja a kellő teherbírást (amelyről azonban nincs pontos adatunk.)

A Chery Stockman 2026 utolsó negyedévétől kapható Ausztráliában, és vélhetően más ázsiai piacokon is; európai bevezetéséről egyelőre nincsenek információk.

A Chery Stockman és versenytársai