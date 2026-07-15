Amikor februárban írtunk a Chery platós kisteherautójáról, két dolog hiányzott a képletből: a hálózatról tölthető dízel-elektromos hajtáslánc műszaki paraméterei, illetve egy normális típusnév.
Az utóbbi már pár hete eldőlt, legalábbis a piaci bevezetés terén élen járó Ausztráliában: júniusban közönségszavazással a Stockman (ami a cowboy helyi megfelelője, tehát gulyás) nevet aggatták a pickupra.
Az előbbieket pedig most tette közzé a Chery, mi pedig továbbadjuk azokat abban a reményben, hogy valamikor Európába is eljut a pofás és műszakilag is ütőképesnek tűnő jármű.
Az 5450 x 2010 x 1890 mm-es kisteher tengelytávja 3250 mm, a plató 1560 x 1560 mm-es, és 500 mm mély.
A 2,5 literes turbódízel motor és a hibrid komponens együtt 476 lóerős csúcsteljesítményt és 800 Nm nyomatéki csúcsot biztosítanak, a tisztán elektromos hatótávolság NEDC norma szerint meghaladja a 100 kilométert, ami az Európában szokásos WLTP szabvány szerint 85 kilométert jelent.
A létravázas pickup elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztést kapott, hátul merev tengely és laprugó biztosítja a kellő teherbírást (amelyről azonban nincs pontos adatunk.)
A Chery Stockman 2026 utolsó negyedévétől kapható Ausztráliában, és vélhetően más ázsiai piacokon is; európai bevezetéséről egyelőre nincsenek információk.
A Chery Stockman és versenytársai
|Chery Stockman
|Toyota Hilux dízel
|Toyota Hilux EV
|Ford Ranger dízel
|Ford Ranger PHEV
|Hosszúság
|mm
|5450
|5320
|5320
|5370
|5370
|Szélesség
|mm
|2010
|1855-1885
|1855
|2015
|2015
|Magasság
|mm
|1890
|1865
|1845
|1886
|1886
|Tengelytáv
|mm
|3250
|3085
|3085
|3270
|3270
|Plató hossz.
|mm
|1560
|1555
|1555
|1638
|1638
|Plató szél.
|mm
|1560
|1540
|1540
|1584
|1584
|Oldalfal magassága
|mm
|500
|480
|480
|498
|498
|Szabad hasmagasság
|mm
|247
|309
|309
|237
|237
|Max. teljesítmény
|kW / LE
|350 / 476
|150 / 204
|144 / 196
|151 / 205
|207 / 281
|Max. forgatónyomaték
|Nm
|800
|500
|205 + 268
|500
|697
|Menetkész tömeg
|kg
|n.a.
|2175 – 2205
|2625
|2151
|2570 – 2620
|Hasznos teherbírás
|kg
|n.a.
|1000+
|710 – 715
|1127,4
|955 – 1005
|Vontatható tömeg
|kg
|3500
|3500
|1600
|3500
|3500