Amikor februárban írtunk a Chery platós kisteherautójáról, két dolog hiányzott a képletből: a hálózatról tölthető dízel-elektromos hajtáslánc műszaki paraméterei, illetve egy normális típusnév.

Az utóbbi már pár hete eldőlt, legalábbis a piaci bevezetés terén élen járó Ausztráliában: júniusban közönségszavazással a Stockman (ami a cowboy helyi megfelelője, tehát gulyás) nevet aggatták a pickupra.

6 fotó

Az előbbieket pedig most tette közzé a Chery, mi pedig továbbadjuk azokat abban a reményben, hogy valamikor Európába is eljut a pofás és műszakilag is ütőképesnek tűnő jármű.

Az 5450 x 2010 x 1890 mm-es kisteher tengelytávja 3250 mm, a plató 1560 x 1560 mm-es, és 500 mm mély.

Böszme erős a kínaiak hibrid pickupja 6

A 2,5 literes turbódízel motor és a hibrid komponens együtt 476 lóerős csúcsteljesítményt és 800 Nm nyomatéki csúcsot biztosítanak, a tisztán elektromos hatótávolság NEDC norma szerint meghaladja a 100 kilométert, ami az Európában szokásos WLTP szabvány szerint 85 kilométert jelent.

A létravázas pickup elöl kettős keresztlengőkaros felfüggesztést kapott, hátul merev tengely és laprugó biztosítja a kellő teherbírást (amelyről azonban nincs pontos adatunk.)

Böszme erős a kínaiak hibrid pickupja 7

A Chery Stockman 2026 utolsó negyedévétől kapható Ausztráliában, és vélhetően más ázsiai piacokon is; európai bevezetéséről egyelőre nincsenek információk.

A Chery Stockman és versenytársai

    Chery Stockman Toyota Hilux dízel Toyota Hilux EV Ford Ranger dízel Ford Ranger PHEV
Hosszúság mm 5450 5320 5320 5370 5370
Szélesség mm 2010 1855-1885 1855 2015 2015
Magasság mm 1890 1865 1845 1886 1886
Tengelytáv mm 3250 3085 3085 3270 3270
Plató hossz. mm 1560 1555 1555 1638 1638
Plató szél. mm 1560 1540 1540 1584 1584
Oldalfal magassága mm 500 480 480 498 498
Szabad hasmagasság mm 247 309 309 237 237
Max. teljesítmény kW / LE 350 / 476 150 / 204 144 / 196 151 / 205 207 / 281
Max. forgatónyomaték Nm 800 500 205 + 268 500 697
Menetkész tömeg kg n.a. 2175 – 2205 2625 2151 2570 – 2620
Hasznos teherbírás kg n.a. 1000+ 710 – 715 1127,4 955 – 1005
Vontatható tömeg kg 3500 3500 1600 3500 3500

Böszme erős a kínaiak hibrid pickupja 8

Böszme erős a kínaiak hibrid pickupja 9
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