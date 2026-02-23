A dízel pickup a világ legtermészetesebb dolga. A plug-in hibrid platós már ritkább jószág, de láttunk már ilyet. Dízel PHEV személyautó? Hát persze, ott volt például a Volvo V60… és több sem.

10 fotó

Na de dízel plug-in hibrid pickup? Olyan még nem volt. És most sincs, de ha a Chery sorozatgyártásba veszi frissen bemutatott tanulmányautóját, lesz. Ezt egyébként 2026 negyedik negyedévére tervezik.

Van ennek értelme? Igen, amennyiben haszonjárműként készülnek használni, hiszen aki eddig is dízel pickuppal járt, annak nem kell más üzemanyagra átállnia.

A hibrid kiépítés egyébként a 2,5 literes turbómotor fogyasztását 10 százalékkal, rezgéseit 30 százalékkal csillapítja – mondjuk pont ez utóbbi elültette a bogarat a fülünkben.

Talán nem is PHEV modellről van szó, hanem dízelmotoros áramfejlesztővel szerelt, hatótávolság-növelős villanyautóról (EREV)?

Ez azonban egyelőre édesmindegy, jelentőséget csak akkor nyer, ha a Chery úgy dönt, elhozza Európába az autót.

A dallamos nevű Chery KP31 sportosan, marconán néz ki – egyesek szerint erősen hajaz a Ford Broncóra, de valójában csak a gyűrűvé formált nappali fények kötik össze a két típust.

Az elöl és hátul hatalmas betűkkel felírt márkanév, a sznorkel, a masszív terepabroncsok mellett offroad mentődeszkákat is kapott a tanulmányautó, a matt fekete fényezés ugyancsak jól mutat, bár mezőgazdasági vagy építőipari munkához kissé érzékenynek ígérkezik.

A szokatlan hajtáslánc nem rontja egyébként a fontos pickupos mérőszámokat: a hasznos terhelhetőség egy tonna, vontatni három és felet lehet a járművel.

A tanulmányautó 5610 x 1920 x 1925 milliméteres, a szériamodell 5450 mm hosszúnak ígéri a gyártó.

2027-től egyébként egy benzines PHEV hajtásláncot is kap a KP31 (meg reméljük, normális nevet is.)