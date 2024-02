Aki egy kicsit is jártas az autótörténelemben, annak elég egyszer ránéznie, és tudja, hogy ez egy Bronco. Nem azért, mert az orrára van írva, hanem mert az összes formai játéka az ős modellt idézi, az pedig legalább annyira ikonikus, mint a Willys Jeep. Szögletes fazon, a lehető legrövidebb túlnyúlásokkal, komoly hasmagassággal és meredek szélvédővel. Ránézésre a Jeep Wrangler távoli unokatesója, hiszen ugyanaz a szellemiség. Csak a Broncón valahogy minden jobban kitalált, de ez inkább a későbbiekben lesz érdekes.

Kétféle változatban készül. A Badlands az igazi két zárható differenciálművel, terepgumikkal és fényezetlen kerékjárati ívekkel, míg tesztautónk, az Outer Banks kicsit puhányabb, városiabb. Valójában kevés értelmét látom ebben a környezetben. Fényezett kerékjárati ívei vannak és hagyományos utcai gumiabroncsai, és ezektől pont hiányérzetem támad, mintha nem lenne kész.

Ennek is lebontható a teteje több szekcióban, elöl kettő, középen egy, és hátul is egy jókora darabban külön levehető. Az elsőkhöz nem, a hátsóhoz viszont kell szerszám, amit a Ford nem ad a Broncóhoz úgy, mint a Jeep a Wranglerhez, de annyi baj legyen. Ennek a szélvédője nem hajtható le, de így is pont eléggé lecsupaszítható az autó az érdekesebb kirándulásokhoz, ehhez pedig jó ötlet volt fix helyre építeni a tükröket, így lebontott ajtókkal (mert azokat is le lehet szedni) is marad tükör.

Több karosszériaeleme is műanyagból készül, például az ajtók, amik keret nélküliek is, vagyis nagyon könnyűek, egy ember pár perc alatt le tudja kapkodni őket. Hossza 4,8 méter, szélessége 1,93 méter, tengelytávja 2949 mm. Mindehhez 1963 mm magas, és a hasát 261, illetve 237 mm magasan hordja, attól függően, hogy a városiasabb, vagy a terepesebb kivitelről van szó. Fontosak még az autó terepszögei is, ami elöl 41 fok – az Ineos Grenadier-é 37,9 fok, de a Wrangleré is kisebb, 36 fok – hátul pedig 33 fok, gázlómélysége 80 centiméter.