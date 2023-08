Terepjáró, amit profik építettek profiknak

Félvaknak kell lenni ahhoz, hogy valaki ne vegye észre a nyilvánvaló hasonlóságot a klasszikus Land Rover Defender és az Ineos Grenadier formája között. Ez olyannyira nyilvánvaló, hogy a Land Rover perre is ment a dizájnhoz kötődő jogai megsértése miatt, de végül nem nekik adtak igazat. Pedig profilból ordítóan defenderes az Ineos Grenadier, a sík szélvédő mellett a sárvédőívek, sőt, még az ajtózsanérok, kilincsek is nagyon hasonlítanak a két autón. Sőt, szemből nézve, hunyorítva még a kiegészítő lámpákkal ellátott Series 3 is beugorhat a Grenadier láttán.

Persze nem sikerült mindent jól átvenni, a masszív, fém lökhárító itt törékeny műanyagból van, – 2023-ban már gondolni kell a gyalogosokra is egy terepjáró tervezésénél – a hátsó ajtó pedig nem egy, hanem két részből áll. Először egy keskeny rés nyílik, ahol egy retikült is alig lehet betuszkolni hátra, majd ezen a résen benyúlva lehet nyitni a másik szárnyat, amin a pótkerék is ül.

Ha nagyon akarjuk, meg lehet magyarázni a dolgot azzal, hogy amikor csak egy apróságot kell bedobni hátra, akkor nem kell megmozgatni a súlyos pótkereket is az ajtóval együtt. De ki akarna egy terepjáró csomagterébe csupán egy aktatáskát betenni? Az viszont ügyes húzás, hogy ha valaki zárásnál belezavarodik az ajtócsukások sorrendjébe, és a nagyobb ajtót rávágná a kisebb szárnyra, akkor masszív gumibakok óvják meg az ajtókat a sérüléstől.

Van még egy jópofa ötlet a karosszérián, ez pedig az első két ülés fölötti, kézzel felbillenthető, vagy igény esetén ki is szerelhető üvegablak. Ennek leginkább a vadászok vehetik hasznát, mert ezek nem középen, hanem pont az ülőhelyek fölött találhatóak, így simán lehet menet közben, derékig kilógva az autóból vadgazdálkodni.

Az oldalajtóra szerelt sínrendszer is izgalmas ötlet, amire mindenféle kiegészítőket lehet aggatni, amelyek világjárásnál, vagy éppen munkánál nélkülözhetetlenek, és vagy nem férnek el az autóban, vagy valamiért jobb, ha kint utaznak. Zseniális a tetőcsomagtartó is, amely előre beépített elektromos csatlakozókkal is rendelkezik, – ezt a külön megvásárolható, a hátsó ülések alá épített extra akkumulátor táplálja – így a plusz lámpákhoz, tetőre száműzött hűtőládához, kompresszorhoz, akármihez, nem kell ronda vezetékeket húzni az autó külsején. Elég a szabványos, vízálló aljzatba dugni, és tádááám, már működik is.

Méretre az Ineos Grenadier 4895 milliméter hosszú, szélessége tükrökkel 2146, magassága pedig 2050 mm, amihez 292 centis – vagyis 115 hüvelykes – tengelytáv tartozik. A forma egész praktikus, az autó oldala sík, alig lógnak ki belőle sallangok, amiket bozótjárásnál le lehet szaggatni róla.

Elöl már közel nem ennyire eltalált a forma, a biztonsági előírások miatt műanyagra cserélt lökhárító hosszan, 20-30 centire előrenyúlik, így aki megszokta, hogy hol végződik a Defender, – bentről zavarbaejtően ugyanúgy néz ki az autó összes sarka – az terepen könnyen meghúzhat vele egy fát. Mint ahogy én is tettem.

A másik problémás részlet, hogy ez alatt a műanyag alatt, oldalt található az olajhűtő, aminél veszélyesebb helyet keresve sem találhattak volna neki, pedig az autót láthatóan olyanok tervezték, akik szoktak terepen közlekedni, dolgozni.

Ha már terep, az autó hasa 25,7 cm magasan húzódik, első terepszöge 37,9, a hátsó 38,8 fokos, a rámpaszöge 27,9 fok és legfeljebb 80 centis vízen képes átgázolni, gyári kivitelben.