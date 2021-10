Magyarországra jön egy kőkemény terepjáró, amely idén október közepétől válik rendelhetővé és 2022 második felében lesz átvehető. A neve teljesen ismeretlen az autók világában: Ineos Grenadier 4×4.

Aki a krumplistésztát gránátoskocka vagy grenadírmars néven ismeri, annak legalább a modellnév mondhat valamit. A gránátos nevet a londoni Grenadier söröző ihlette. Ne egy becsületsüllyesztőt képzeljetek el fagyisedényből mért piros fröccsel, ez egy elegáns pub, ahol előfordul jó pár befektetési bankár, iparmágnás és néha Vilmos herceg is.

23,2 millió Ft lesz, ha nem romlik tovább a forint

Itt határozta el társaival Sir Jim Ratcliffe, hogy megépíti a saját autóját, egy célszerű, masszív, kevés kompromisszummal terhelt terepjárót. Ez az egyik legérdekesebb új autó, amivel az utóbbi években találkozhattam, ezért én is ellátogattam a hazai premierjére a vadászati világkiállításra.

Mivel már nemigen vannak az európai piacon ennyire kompromisszumszegény terepjárók, az Ineos vegyipari óriás alapítója elhaározta, hogy megépíti a saját álomterepjáróját és gyártásba viszi

Magyarországon a márkát az Aston Martint, az LEVC-t és a Lotust is képviselő Gablini cégcsoport forgalmazza majd, ha jövőre elkezdődik az Ineos Grenadier terepjárók gyártása. Az ötszemélyes személyautó indulóára most bruttó 23 177 500 Ft, de a forint gyengesége miatt ez több is lehet, mire az első autók megérkeznek, legkorábban 2022 őszén.

A formaterv erősen emlékeztet a 110 hüvelykes, hosszabb tengelytávú Defenderére. A terepjárómárkát alapító Sir James tényleg megpróbálta megvenni a Defender gyártósorát, de a Land Rover nemet mondott. Tudomásom szerint a brit autógyártó bíróság elé citálta az Ineost a dizájnhoz kötődő jogai megsértéséért, de ezeket a pereket időközben elvesztette.

A régi Defender helyett

Én megértem a brit milliárdos lelkesedését a Defender életben tartása iránt, de ma már Európában nem lenne érdemi darabszámban forgalomba helyezhető autó. A gyalogosvédelmi előírásoknak nem felelne meg és konstrukciósan egy alumínium héj az acél alvázgerendákon, nincs érdemi energiaelnyelő struktúrája, ami ütközéskor megmentené az utasait.

Talán benneteket is meglep, hogy ez a tömb viszont mitől tud megfelelni a gyalogosvédelmi törésteszteknek, de összhangban van az európai szabvány minimumkövetelményeivel. Az első, hogy más piacok acél lökhárítója helyett műanyag lökhárítót kap, igen lágy anyagból. A feláras csörlőt is teljes plasztikburkolat fedi, nem lehet vele villogni fagyizás közben.

Ez az autó véletlenül sem a pozőröknek szól, minden részlete funkcionális. Egyetlen kivételre bukkantam rá, a motorház hátsó sarkán van egy szellőzőrácsnak kinéző felület, ami valójában zárt. A fejlesztés korábbi szakaszában úgy tűnt fel, hogy kelleni fog a motortéri hő jobb elvezetéséhez, aztán kiderült, hogy mégsem, ezért lett zárt, de a rácsforma megmaradt.

115 hüvelyk a tengelytáv, ami 292,1 cm. Az autó hossza 4927, szélessége tükrökkel együtt 2132, magassága 2033 mm. Ezek a zárt kombi adatai, amelyben öt embernek van Recaro-ülése és tisztességes helye.

Ötszemélyes és pickup lesz először

A kiállított prototípusba beülve a térérzet elég szerény az autó méreteihez képest, pedig a meredek oldalfalak ezen javítanának, de a valós tér nem kicsi, magas emberként hátul is jól elfértem. Később más üléselrendezés is elképzelhető, oldalsó padokkal hosszirányban a raktérben vagy a kombiban hét üléssel, három üléssorban.

Lesz egy áfa-visszaigényléssel megvehető platós kisteherautó is, az 1,5 méteres platóhossz-követelmény miatt 127 hüvelykre, 322,6 cm-re nyújtott tengelytávval. Az alváz gyártósorát az Ineos megvette a Volkswagen egyik üzeméből, ahol az Amarokhoz készültek raja alvázak, de mivel a pickup utóda a Ford Rangerrel közös modell lesz, a gyártósor eladóvá vált.

Merev tengely, elöl is

Alapvetés volt a tartósság és az egyszerűbb karbantartás miatt is az első és a hátsó merev tengely, amelyeket a traktorgyártásból ismert Carraro szállít. A kisebb fordulókört és közúton nyugodtabb futást, jobb kanyarstabilitást adó független kerékfelfüggesztésről lemondva sokkal jobb a tengelyek artikulációs képessége is, mert a merev tengely egyik végén levegőbe emelkedő kerék a másikat a talajra szorítja.

Ennek világbajnoka a JEEP Wrangler, amelynek még valamivel tovább maradnak a kerekei a talajon, de várhatóan az Ineos Grenadier 4×4 kevésbé idézi majd a középkort épített úton, mint az amerikai legenda.

Mindkettő kompromisszum, eltérő céllal, de a fejlesztés hangsúlya a minél jobb terepjárós tulajdonságokon volt. Az Ineos Grenadier csavarrugókat kapott, ami a légrugós rendszernél könnyebb, kevesebb a hibalehetősége és sokkal egyszerűbben javítható.

A bemutatóra hazánkba utazott Michael Küchel, a terepjáró termékmenedzsere, aki egyben a kelet-közép-európai régióért felelős regionális üzleti vezető is. Mint a cikkhez oly sok mindent, azt is vele beszélgetve tudtam meg, hogy felmerült a portálhajtás gondolata, de ennek karbantartási igénye az előnyeihez képest aránytalan lenne.

Hajtásrendszer, 3 zárral a régi G-osztály kifejlesztőjétől

A hajtásrendszer fejlesztését az Ineos tulajdonosa is ugyanarra a beszállítóra bízta, amelyik a klasszikus, 461-463-as G-osztályt tervezte és gyártotta a Mercedesnek. Akkor Steyr-Daimler Puchnak hívták, most Magna a név, de a szaktudás egyformán sokkarátos.

Alapáron a terepáttételen kívül középső differenciálzár jár, mert ez a terepjárás előfeltétele az állandó összkerekes járműveknél. A Lada Nivában is van középső zár, amely 1976-ban a világ első állandó négykerék-hajtású és önhordó karosszériás terepjárója volt.

Felárért rendelhető hátsó és első differenciálzár is, közös vadászaton nem tudnak felvágni a háromzáras G-osztályukra az irányított közbeszerzések ászai. A diffizárak kapcsolója a tetőpanelen van, ahol az autó méreteit is jelzi egy felirat, ami jól jöhet parkolóházba behajtáskor. A 195 centis mélygarázsokba nem fér be az autó, magasabb az Opel Zafira Life kisbusznál.

A terepjáró-építés egyik alapja a megfelelő hűtés, mert itt nagyon kis sebességnél, kevés beáramló menetszéllel kellhet az autónak iszonyatos terheléssel küzdenie mocsárban elakadva, sziklák közé szorulva. Az Ineos Grenadier 4×4 is külön hűtőt használ a váltóolaj és a motorolaj hűtésére, a vízhűtői ránézésre is szélesek, nagy kapacitásúak az orrban.

Stílusos célszerszám

Toby Ecuyer vezető formatervezőt a belső tér megalkotásakor nem más terepjárók, hanem munkagépek, hajók, traktorok és helikopterek inspirálták.

A vadászati kiállításon megmutatott prototípus belseje makett, a kapcsolók nem működtek benne, de látni a szándékot, hogy vizes kézzel is biztosan használni lehessen őket. Ha a tulaj nem rendel szőnyegezést, a padlóborítás a lefolyónyílások dugóinak kivétele után gyakorlatilag kislagozható.

A tetőn elhelyezett kapcsolókat a repülőgépekből ismerjük, a cél itt is az, hogy ne csak a vezető érhesse el őket könnyedén, hanem a mitfahrer is. Lehetőleg minden funkciónak külön nyomógombja, kapcsolója van, de sok minden elérhető a 12,3” képátlójú érintőképernyőről vagy a BMW-től ismert kontroller pogácsájával is.

BMW-sorhatok, két verzióban

Motorszállítóként a BMW a partner. Mindkét sorhatos 3,0 literes, a benzines 285 lóerős és 450 Nm a maximális forgatónyomatéka, a dízel 249 lóerős és 550 Nm-t ad le. Látszik a csúcsértékekből, hogy mindkettő visszafogott az eredetihez képest, amivel egyenletesebb az erőleadás és elvileg kevesebb baj lehet a kisebb fordulatszámokon működő motorokkal.

Nekem ez a fő kérdőjel a projektben, a 2007 utáni BMW-motorok között nem tudnék olyat mondani, ami erős lenne tartósságban és rossz üzemeltetési körülmények tartós elviselésében, de az Euro 6D norma teljesítésére és a fogyasztáscsökkentésre hangolt mai motoroktól ez egyre kevésbé reális elvárás. Itt is a nyolcfokozatú, bolygóműves ZF-automata kapcsolódik a motorhoz.

Segít szerelni

Érdekes az Ineos megközelítése a Grenadier terepjáró karbantartására. Egyrészt az autó értékesítési pontjain, köztük Budapesten is lesz márkaszerviz, de a kötelező karbantartások elvégzésére a gyártó leszerződött a Bosch-sal

Így 150-nél több ország több mint 10 000 Bosch-műhelyében megoldható az autó szervizelése. A legérdekesebb, hogy az Ineos a tulajdonosoknak is lehetővé teszi az autó szervizelése és karbantartása. A munkákat robbantott ábrák és animációk segítik egy weboldalon. Azokban az országokban, ahol rossz az üzemanyag, kiegészítő víz- és szennyszűrőket kap az üzemanyag-ellátás.

Mit tud terepen?

Kereken 80 cm az autó gázlómélysége, ennél többet tudtommal csak a Ranger Rover és Land Rover típusai nyújtanak, mert a légrugózással meg lehet őket emelni. A 80 centihez nem kell magasra kivezetni az egyébként a szélvédő alsó pereméhez közel elhelyezett szívónyílást, az emelés inkább a porvédelmet szolgálja a szipókás autókon. Légrugózás nélkül is 25,7 cm a hasmagaság, a terepszög elöl 37,9, hátul 38,8 fok, a rámpaszög 27,9 fok.

Biztos, hogy nem lesz elektromos változat belőle, mert aki Afrikában hetente egyszer találna töltési lehetőséget, annak sokat romlanának az ügyfélelégedettségi mutatói. Abszurd lenne ezt a masszív építése, merev tengelyei miatt eleve 2,7 tonnás, 750-1000 kilóval terhelhető autót féltonnányi akkumulátorral még nehezebbé és a 200-250 km hatótávval használhatatlanná tenni.

Még valami nem lesz, rövid verzió, amilyen a 90-es Defender volt. Michael Küchel indoklása szerint ez kizárólag offrad célokra volna használható, méretében és terhelhetőségében is túl kicsi volna az ügyfelek szükségleteihez képest.

Ki vesz ilyen terepjárót?

Ha már az ügyfeleknél tartunk, ki vesz ilyen autót? Sokféle embert fed a célcsoport. Benne vannak a jófej szülők, akik valami ritka, menő, eredeti autót keresnek; a világjárók és a hobbiból vadászók, offroadozók.

Lesz, akinek munkaeszközként kell, például a turizmusiparban vadvízi evezések, téli mókák, szafaritúrák szervezőinek. Az Ineos Grenadier 4×4 szolgálhat mezőgazdasági üzemekben, de bevethetik adótorony-karbantartók és kőolaj-kitermelők éppúgy, mint természetvédő civil szervezetek.

A vevőkör részben vontatóautóként is használja a kocsit, amit 150 kg-os vonófejterhelés segít. A fékezett utánfutó maximum 3,5 tonnás lehet, ebbe komolyabb lószállítók, jachtok és kéttengelyes lakókocsik is beleférnek.

Megvették a francia Smart-gyárat

Biztos, hogy az Ineos nagyban gondolkodik. A gyártás felfutásával évente 30 ezer autó a terv, ami akár 60 ezerre növelhető. Ehhez a cég megvette a Smart Fortwo gyártási helyszíneként ismert üzemet Hambachban, Elzászban, a német-francia határ francia oldalán. A Daimler itt elköltött jó sok pénzt egy nagy SUV gyártásának előkészítésére, majd inkább eladta a telephelyet az Ineosnak, akik köszönik, örülnek az új Kuka-robotoknak. A Fortwo gyártása 2024-ig futhat itt, már most is az Ineos alkalmazottai rakják össze a kétüléses törpeautót.

Látszik a nagyságrendből, hogy a Gablini cégcsoport nem a sokadik startup partnere lett, akik villanyrollerek környezetszennyezésével helyettesítik a gyaloglást. Az autógyártó anyavállalata, az Ineos a világ negyedik legnagyobb vegyipari cége olyan mamutok mögött, mint a BASF, a kínai Sinopec és az amerikai Dow. A vegyipari üzletágból származó, 2020-ban 31 310 millió dolláros árbevétele forintban annyira felfoghatatlan összeg, hogy inkább be sem szorzom.