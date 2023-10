Nyolcan a világ végére? Ez a megfelelő autó!

34 centi plusz a hátsó tengely mögé arra volt elég, hogy beférjen egy harmadik üléssor is a Defenderbe. Ez viszont nem kettő, hanem három ülést jelent, így a 130-as nem hét, hanem nyolcszemélyes már alapáron. Ezzel a magyar szabályok szerint már nem D1-es, hanem D2-es pályamatricát kell rá venni, bármennyire is személyautó, 8 fő felett már magasabb kategóriába tartozik.

Látványosan hosszú a beltér, de ez nem jelenti azt, hogy tágas is. A harmadik sorban szerintem csak ketten férnek el, hárman legfeljebb gyerekek, viszont a lehető legkomolyabb kényelemben. Külön tetőablak van a fejük felett, kapnak USB csatlakozókat és külön klíma panelt, de még külön klíma gépet is, ami az autó bal hátsó sarkában működik, mint a 9+ fős mikrobuszokban. Így garantált, hogy a Defenderben mindenhol tökéletes a levegő minősége.

389 literes csomagtartó marad még a harmadik üléssor mögött, ami nem kevés, mondjuk nyolc hátizsák pont elférne, ha teli fedélzettel indulnánk túrázni, de többre nem igazán használható. A második üléssor már tágasabb, de széltében itt sincs sok hely. Hátrafelé erősen szűkül a Defender bent, ami furcsa a külső méretekhez képest, de érthető, ahogy kinyitjuk az ajtókat.

Olyan a felépítése, mint valami tank. Irdatlanul vaskosak az oszlopai, a küszöb és a padló is, rengeteg a szigetelés és a fém. Olyan gumi tömítései vannak az ajtókon, hogy könnyen érthető, hogyan áll ellen 90 centi mély víznek is – eddig merülhet a Defender.

Magasra kell mászni még úgy is, hogy kiszálláskor a legalacsonyabb szintre hasaltatja le a légrugós futómű. Elöl nyilván sokkal tágasabb, mint hátul. Még egy széles középkonzol is elfért a két fotel között.

Szokatlanul praktikus a beltér, mindenkinek jut legalább egy USB csatlakozó, elöl pedig a középkonzol környékén hatalmas tároló rekeszekben rendezhetjük be a túrához szükséges eszközöket. emellett még a műszerfal minden lehetséges felületén is polcot alakítottak ki – itt is van plusz egy USB – így még a kormányoszlop mellett is rámolhatunk el apróbb tárgyakat, telefonnak is van itt hely bőven.

Feltűnő a robusztusság és bármennyire is tűnik elsőre luxusautónak, olyan a beltér, hogy a gumicsizmát se bánja. Padlókárpit nincs, a kivehető szőnyegek alatt mosható gumi a burkolat, és a bőrüléseken kívül nincs benne kényes anyag, minden vastag, masszív műanyag, vagy gumi. Még a műszerfal és a szélén lévő kapaszkodók is.

Ettől nem kell arra gondolni, hogy olcsó lenne a beltér érzése, sokkal inkább masszív, és a bőr betétekkel fél úton jár egy Range Roverhez képest. A kényelem is egészen hasonló, hűtött-fűtött első ülések, fűtött középső sor, ötzónás klíma, légtisztító rendszer, prémium Meridian hifi és óriási üvegtető dobja fel a hangulatot.

Központi kijelzőjén a gyártó további modelljeiből már ismert Pivi Pro rendszer fut egy függőlegesen enyhén hajlított kijelzőn, ami jól néz ki. A rendszer látványos, ez a kezelőfelület elég vonzó ahhoz, hogy nyomkodjuk, pláne a rengeteg grafikai elem miatt. Temérdek menü szolgál a terepfunkciók és a segédek használatára, a 360 fokos kamera rendszer mellett pedig egy olyan kép is elérhető, amin látjuk, milyen a talaj az autó alatt – rögzíti az első kamera képét menet közben, ezt látjuk egy grafikán.

A központi képernyőn kapcsolható az összkerékhajtás középső differenciálművének zárása is, és figyelhetjük a terepadatokat, dőlésszögeket, vagy használhatjuk a vontatmány asszisztenst. Az egyik kedvenc menüm az autó méretei, amin a futómű szintjéhez képet aktívan látszik, mekkora a Defender.