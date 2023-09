25 év kihagyás után visszatért a legizgalmasabb Ford

Aki tisztességes, gond nélkül használható terepjárót tervez, annak valamennyire meg van kötve a keze amikor a külső formához ér a rajzolásnál. Muszáj szögletes formát álmodni és bölcsen elengedni a kilógó részleteket is, vagy majd később a természet feszegeti le azokat. Ezek után nem meglepő, ha az újkori, két- és négyajtós változatban is készülő Bronco is egy szögletes valami, aminek sziluettjét egy derékszögű vonalzóval is papírra lehet vetni.

Jó érzékkel vettek át formákat az új megrajzolásakor az ős Bronco-ról:

A Bronco formája különösen őszinte darab, ahol a vezetőülésből úgy látszik, vége az autónak, ott valóban be is fejeződik, nincsenek kretén kinyúlások rajta sehol. Se előre, se hátra, se oldalra. Hossza 4,8 méter, szélessége 1,93 méter, tengelytávja 2949 mm. Mindehhez 1963 mm magas, és a hasát 261, illetve 237 mm magasan hordja, attól függően, hogy a városiasabb, vagy a terepesebb kivitelről van szó.

A formából kihozták, amit lehetett, a hűtőmaszk a régi modellt idéző megoldásokkal úgy telitalálat, ahogy van, és olyan finomságokra is maradt energiájuk a tervezőknek, mint amilyen a brutális vasból kovácsolt felhajtható vonószem, ami fékezve, finoman mozogva nyeklik vissza a helyére, hogy ha szükség van rá, kényelmesen rá lehessen akasztani a seklit, vontatókötelet, vagy amit épp szükséges. Kiviteltől függően kaphat az autó küszöbvédő acélból készült merevítést – ez sziklás terepen komoly védelmet jelent – vagy éppen beszálláskönnyítő fellépőt.

Óriásiak a külső tükrök , amik érdekes módon nem az ajtókra vannak felszerelve, hanem az A-oszlop tövéből kinyúló kis karra. Nem öncélú poén ez, hanem praktikus megoldás, hiszen az ajtókat ledobva is lehet vele autózni, mert így helyükön maradhatnak a külső tükrök. Már ahol legális leszedett ajtókkal közlekedni.

A tető négy darabban kapható le az autóról, ha nincs rajta tetőcsomagtartó, akkor az első három darab, ami az utastér fölött található, szerszám nélkül is. Mindezt valóban percek alatt. Vadászoknak lehet izgalmas ez a funkció, mert akár állva, menet közben is ki lehet kandikálni a tetején. Pláne, hogy darabonként, oldalanként is kiszedhetők, nem muszáj az egész első résznek nyitva lennie.

A csomagtartó feletti részhez viszont már szerszám kell, egész sok csavart kell kiszedni, míg végül leszedhető ez, a mozgatásához már két embert igénylő darab is. Az ablakkeret nélküli ajtók szintén kétemberesek, de pillanatok alatt lejönnek ezek is, miután az elektromos csatlakozót is oldották.

Csomagtartójának ajtaja a levehető tető miatt két darabban nyílik, egyik oldalra – kissé logikátlannak tűnhet, de ezzel kell kezdeni – míg a másik felfelé. Az oldalra nyíló darab meglepően nagy szögben tárható ki, és mozgatni sem nehéz, pedig az irdatlan méretű pótkerék is azon ül.

Fontosak még az autó terepszögei is, ami elöl 41 fok – az Ineos Grenadier-é 37,9 fok, de a Wrangleré is kisebb, 36 fok – hátul pedig 33 fok, gázlómélysége pedig 80 centiméter.