Két Bullival (klasszikus Volkswagen Transporterrel) mintegy 20 ezer kilométert tettek mintegy 18 ország érintésével. A világ körüli turné egyik fontos állomása a hannoveri üzem volt, mivel idén lesz 70 éve, hogy elstartolt a T1-es szériagyártása.

A szóban forgó Bullik az 1960-as és 1963-as modellévből származnak. Tulajdonosaik számára ezek jóval többet jelentenek egy egyszerű járműnél. A „Suria” névre keresztelt 1963-as buszt Muhammad Syahmi, a csapat egyik tagjának felesége után nevezték el. A második Bulli neve „Chembozhi” – tisztelgés a VW busz vezetője, Muthiah Jeyakumaran édesanyja előtt. A két autó együttesen alkotja a Trip4Trees nevű csapatot, amely eredetileg Malajziából származik. (Azért ez a nevük, mert a faültetés fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet akciójukkal.)

A világ körüli útra is innen indultak el a csapat tagjai, majd Thaiföldön folytatták az utat, onnan pedig Európa felé vették az irányt. Tekintélyes koruk ellenére a Bullik meghibásodás nélkül teljesítették a mintegy 60 napos utazást.

„Ilyen hosszú távokon mindig számítani kell meghibásodásokra. A mi Bullijaink azonban mintha honvágyat éreztek volna – alig várták, hogy visszatérjenek hannoveri származási helyükre” – mondja Jeyakumaran. Ezzel a látogatással a járművek szimbolikusan elérték szülőhelyüket, hiszen a Bullit 1956 óta gyártják Hannoverben.

A csapat nemcsak egy fotó erejéig látogatott el Hannoverbe, hanem megnézték a jelenlegi gyárat is, ahol napjainkban olyan modellek készülnek, mint a Multivan, a California és a tisztán elektromos ID. Buzz. A telephelyen készül majd az autonóm ID. Buzz AD is, amely a jövő Bullija. Emellett egy újabb fontos mérföldkő is közeleg: még az idén legördül a gyártósorról Hannoverben a 11 milliomodik jármű.

Az érdeklődők élőben is találkozhatnak a Trip4Trees csapatával június 24–26. között, a Hessisch Oldendorfban megrendezésre kerülő VW Vintage Meetingen.