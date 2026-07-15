Hétvégente több ezer vízi jármű közlekedik a Tisza-tóban és vonzáskörzetében, az utóbbi években pedig egyre több problémát okoztak a motorcsónakkal és jet skivel száguldozók. A Zsaru Magazin írása szerint a kisgéphajósok közt is akad, aki nincs tisztában a speciális szabályokkal.

A part 200 méteres sávjában és az öblítőcsatornákban csak 10 km/h-val lehet haladni, illetve a tiszavalki és a poroszlói medencébe be sem lehet hajtani 4 kilowattnál nagyobb teljesítményű, belső égésű motoros vízi járművel. Ezenkívül három élővízi folyószakaszon nem szabad vontatásos vízi sporttevékenységet végezni.

A Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság májusi ülésén javasolták, hogy a nyári szezon hétvégéin esetenként mérjenek sebességet, és ehhez kérjék a rendőrség közreműködését is. Június végén meg is kezdődtek a traffipaxos sebességmérések.

A borsodi rendőrök mozgó traffipaxszal érkeznek, ők szolgálati kisgéphajóról is mérnek. A jászsági és a hevesi rendőrök a part különböző pontjain állítják fel az eszközöket, és amikor túllépést regisztrálnak, jeleznek a Kiskörei Vízirendészeti Rendőrőrs egyenruhásainak, akik ilyenkor jellemzően a szolgálati jet skivel állítják meg a szabálysértőt.

Mindig az intézkedő rendőrre bízzák, hogy bírságol vagy elegendőnek tartja a szóbeli figyelmeztetést. Ez főleg a parttól távolabbi, csekélyebb mértékű sebességtúllépésekre vonatkozik. A rendőrség szerint az elmúlt hétvégéken a sebességtúllépés miatti helyszíni bírságok kiszabásakor egyik szabálysértő sem ellenkezett, elismerték tettüket. Hat ittas vízi járművezetővel szemben indult rendőrségi eljárás.

A vízi rendőrök izgalmasnak tartják az újfajta intézkedést, mivel a vízi sebességmérésről ez idáig nincsenek tapasztalatok. A megfelelő mérési pontok helyes kiválasztása, a mérések tökéletesítése és a lehetőségek fokozatos megismerése egyre jobban összekovácsolja a feladatot végrehajtó rendőröket – összegezte az eddigi tapasztalatokat Illés Gergely, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője.