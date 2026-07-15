Egyre több villanyautóban elérhető az egypedálos vezetési mód, mely lényegében azt teszi lehetővé, hogy akár fékre lépés nélkül, csak a jobb lábat használva közlekedhessünk. Ilyenkor a motorfék jóval erősebb, és sokkal inkább számít, mennyire tapossa jobb lábával a menetpedált a sofőr, mert ha nem ad “gázt”, azonnal erőteljesen lassul az autó. A jó rendszerek képesek a teljes megállásra, ha leveszi az ember a pedálról a lábát.

A mód azonban baleseti kockázatot jelenthet, erre jutott az UDV, vagyis a Biztosítási Balesetkutató Intézet Németországban. Észrevettek ugyanis egy mintázatot: az ilyen autókkal többször ütnek el gyalogosokat indulásnál, tolatásnál és szürkületi vagy esti kanyarodásnál, mint olyanokkal, melyekben nincs egypedálos vezetési mód. A különbség nem nagy, de a statisztikákban egyértelműen megmutatkozik, mondják.

Mi ennek az oka?

Tekintve, hogy a biztosítók nincsenek ott a baleseteknél, a szakértők csak feltételezni tudják, mi lehet a magyarázat, de a válasz logikusan hangzik. A kutatók szerint a vészhelyzetekben, amikor a gyalogos lelép az autó elé, a sofőrben beindul a reflex, hogy a fékbe taposson. Igen ám, de egypedálos módban csak egy lábat használnak, amivel ha erőt fejtenek ki, akkor nem lassít, hanem pont, hogy gyorsít az autó.

“A tanulmány szerint a vészhelyzetekben ehhez a vezetési stílushoz való hozzászokás növelheti a pedálok összekeverésének valószínűségét” – mondta Kirstin Zeidler, az UDV fejese. Az is kiderült, hogy

az ilyen baleseteknél minden második sofőr 75 év feletti,

azaz az idősebbeknél sokkal gyakrabban előfordul, hogy a rossz beidegződés miatt nem tudják elkerülni a balesetet.

Az UDV egyébként azt is közölte, szerintük lehetnének hangosabbak a villanyautók. 30 km/óra alatt mesterséges hangot kell generálniuk a járműveknek, ám a szakértők szerint ezek hangereje sokszor alacsony, emiatt nem hallható vagy nem lehet egyértelműen az autóhoz kötni.