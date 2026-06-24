Egyelőre még kevesen vannak azok, akik autójukra a háztartás szerves részeként tekintenek, pedig az elektromos járművek terjedése ezt minden korábbinál nagyobb mértékben lehetővé teszi. Miért ne lehetne például az autóban tárolt energiát másra is használni, mint csak haladásra?

Nagyjából ez az alapgondolat áll mind a V2L, a V2H és a V2G-technológiák mögött. De mit is jelentenek ezek?

V2L (vehicle-to-load): az autó itt lényegében olyan áramforrássá válik, melyről közvetlenül üzemeltethetőek különféle fogyasztók, elektromos eszközök. Akár egy körfűrész is.

az autó itt lényegében olyan áramforrássá válik, melyről közvetlenül üzemeltethetőek különféle fogyasztók, elektromos eszközök. Akár egy körfűrész is. V2H (vehicle-to-home): az autó itt már a ház, az otthon elektromos rendszerével kapcsolódik össze. Áramszünet esetén tartalék áramforrásként szolgálhat a kocsi, de alkalmas például arra is a megoldás, hogy a napelemek többlettermelését az autó akksija elraktározza.

az autó itt már a ház, az otthon elektromos rendszerével kapcsolódik össze. Áramszünet esetén tartalék áramforrásként szolgálhat a kocsi, de alkalmas például arra is a megoldás, hogy a napelemek többlettermelését az autó akksija elraktározza. V2G (vehicle-to-grid): ez a fenti kiterjesztése, csak már a teljes energiahálózatra. Az autók kommunikációja itt nem áll meg a szomszédos épületnél.

Utóbbi az, amiben egészen nagy lehetőségek rejlenek, de eddig még nem nagyon használta ki ezeket senki. Vannak azonban törekvések arra, hogy ezen a téren változás történjen. A legkomolyabbat a hollandiai Utrechtben lépték 2025-ben, amikor is egy olyan autómegosztó szolgáltatást indítottak,

melyek egyébként a villamoshálózat tartalékaként is szolgálnak.

Mindez úgy néz ki, hogy az autók, amikor épp nem használják őket, képesek valamennyit felvenni a napelemek, illetve a környékbeli szélturbinák által termelt energia azon részét, amit a hagyományos hálózat már nem bír el. Napelemből márpedig van bőven, Utrecht háztetőinek 35 százalékát borítják fotovoltatikus panelek. Az autóflotta 50 Renault 5 E-Tech villanyautóval indult, a terv pedig az, hogy 500 elektromos járművesre bővítsék. Ezek a kalkulációk szerint a szükséges hálózatflexibiltás tíz százalékát biztosíthatnák.

Hasonló tervet a Volkswagen is előkészített egy svédországi kisváros, Hudiksvall egy kis részén, de abban a projektben csak nyolc ID.4 GTX vett részt az első körben. Volt arról szó, hogy a későbbiekben ezt feltornázzák 200-ra, az autókhoz pedig ugyanennyi kétirányú töltő csatlakozik, erről azonban azóta sincsenek friss infók.