Nemcsak külsőleg, de alapvető használat szempontjából is pont olyan a konnektoros Ford Ranger, mint a hagyományos hajtáslánccal szerelt testvérei. Később aztán kiderül, hogy mégsem…

Így itt is jól jön a küszöb, hogy a magasra helyezett fülkébe fellépjünk, és hasonlóan segítség a kapaszkodó az A oszlopon. Ez a modell is megadja azt a magabiztosságot, hogy ránézünk a forgalomra, és az is hasonlóan egyedi érzés, ahogy a motorháztető elterül előttünk, és mintha uszályt vezetnénk, előttünk fordul.

Gombnyomásra indul a motor, de ebből csak a műszerfal életre kelését érzékeljük, hiszen elsőként az elektromos hajtáslánc működik. A hagyományos 10 fokozatú automatát D-be billentve szinte észrevétlen simasággal indulhatunk.

Visszafogott autózás mellett fel sem tűnik, hogy csak a villanymotor mozgatja az autót. Nagy csapatást ilyenkor nem fogunk rendezni, ahhoz kevés az ereje a 2,5 tonnás üres tömeggel szemben, de a hétköznapokon elég, könnyedén tarthatjuk a forgalom ritmusát városban, országúton.

Ideálisabb lenne nagyobb akkumulátor bele, mert ez a papíron 43 kilométer a valóságban inkább harminc körüli, pedig simán lehetne villanyautóként ingázni vele. A Ford azt mondja, elég ez is, saját kutatásuk szerint a Ranger-vásárlók több mint fele ennél kevesebbet autózik egy nap.

Ha intenzívebb élményre vágyunk, akkor jöhet a tisztán benzines mód vagy az EV Auto mód. Utóbbi esetben alul érződik igazán a nagy nyomaték, ahogy meglöki a kasztnit, nagyobb sebességnél már kevésbé átütő a gyorsulás, de azért húz.

Sebességváltója feltűnés nélkül teszi a dolgát, intenzív gyorsításra van egy kicsi késedelem benne, de ennek az autónak ez is jól áll.

Elsőre nagyon meglepő, hogy mennyire csendes az autó, autópályás tempónál a tükröknél megjelenik a szélzaj, de sem a gumi, sem a motor nem ad különösen érzékelhető hangot. Aztán kiderült, hogy a fülhallgatókhoz hasonló aktív zajcsökkentő technológiát alkalmaz a Ford a jobb komfort érdekében. De mellé ott a rendszer sima működése, a benzinmotor észrevétlen be- és kikapcsolása.

Hasonlóan pozitív élmény a merev hidas, laprugós hátsó futómű, amely egyáltalán nem hozta a pick-upok szokásos pattogását, és „hiányzott” a kasztni oldalsó tánca is. Egészen személyautós a mozgása. Az első futómű érzése nekem kicsit légies, ami azt jelenti, hogy ha sietősen vezetsz, akkor a korábbi tapasztalatodra kell építened, hogy ott lesz a tapadás, mert az érzés nincs meg. A hátulja viszont hozza a stabilitást.

Gyorsabb kanyarokban a magas építés és a nagy tömeg megteszi hatását, és finom billenés mellett kúszik le az ívről a Ranger. De összességében magabiztosan mozog. Rosszabb úton próbáltuk gyorsabban hajtva is, az úthibák leginkább események. Érzékeljük, de nem érezni azt, hogy ártana az autónak.

Kormányzása valahol a személyautók és haszonjárművek között helyezkedik el. Elég könnyű ahhoz, hogy ha valaki egész nap forgolódik vele, annak ez segítség legyen, de nincs annyira lekönnyítve, hogy érzéketlennek tűnjön.

Csak egy megfelelő gumi beszerzése lehet akadály, hogy leküzdjük a terepakadályokat. Az autó műszaki megoldásai nagyon könnyen használhatóak. Egyetlen forgó és gombokkal szerelt szerkezettel hívhatjuk harcba a technikát. Itt válthatunk automatikus vagy fix négykerék-hajtásra, illetve kapcsolhatunk felezőt. A menetmódok között találunk csúszós felületre, kőre vagy épp homokra megfelelő előre programozott megoldást, de persze van Eco és Sport is.

A terepmódok közül egyesek automatikusan aktiválják a hátsó differenciálzárat, de egyébként menüből mi magunk is „összezárhatjuk” a hátsó féltengelyeket.

Ha mindent aktiváltunk, a rosszabb, köves úttalan részeken is jól elboldogul az autó, még esőben is. Így kevésbé rutinos vezetők is magabiztosabban boldogulhatnak. Hagyományos értelemben vett, de rossz minőségű földutak a „pulzusát sem emelik meg”.

Tolatásnál hasznos a hátsó kamera képe, míg terepen nagy segítség a hasonló megoldás elöl, így bakháton áthajtva is láthatjuk, mi következik előttünk. A képernyőn nyomon követhetjük a hajtáslánc működését is, de figyelhetjük a jármű dőlésszögét is.

Terepjáró képességeinek a hosszú túlnyúlásai és nagy tengelytávja szab határt, de ezek előnnyel járnak hétköznapokon, hiszen így jobb az egyenesfutása és nagyobb lehet a plató. Számos alkalommal hajtottunk át kisebb-nagyobb patakokon, amelyek szintén meg sem kottyantak az autónak, hiszen nagyjából a küszöbig értek maximum, a gázlómélysége ennél araszokkal fentebb van.

Vezetőtámogató rendszerei közül a fáradtságfigyelő kissé talán túl izgága, ha autózás közben nézelődnénk, mint mi Izlandon, nagyon hamar jelzi, hogy ideje lenne pihenőt tartani a sofőr fáradtsága miatt. Távolságtartó tempomatja hozza, amit kell, de a sávtartó rendszer csak pingpongozik a felező és az út széle között, és túlságosan a „határig engedi el a kocsit”, szinte levezetve a padkára vagy épp át a szembesávba.