Az illegális utcai versenyzés nem csak hazai probléma, mindenhol vannak olyanok, akik a közutakat versenypályának gondolják. Svédországban, Växjö városában sincs ez másképp, a rendőrség azonban itt talált egy megoldást, mely garantáltan elveszi a jaszkarizók kedvét a száguldozástól.

A hatóságok az egyik bevett útvonalat vékonyan, finoman felszórták homokkal, mely így csúszós lett, rosszabbul tapad. A helyi rendőrség beszámolója szerint az aszfalt olyan lett, mintha sivatagban vezetne az ember, és kellő bizonytalanságot adva letöri a szarvát a vagánykodóknak.

Azzal azonban aligha számoltak, hogy ezzel a közlekedés többi résztvevőjével is kibabrálnak.

A homok ugyanis a teljesen szabályosan közlekedőknek sem tetszik. Egy részük arra panaszkodik, hogy emiatt koszos lesz a kocsijuk, míg mások a kavicsfelverődésektől félnek. A szakaszt használó motorosok és kerékpárosok is szóltak, hogy ez nem oké, az apró kövek ugyanis defektet okozhatnak.

A helyiek először egyébként azt hitték, hogy egy építőanyagot szállító jármű szórta szét rakománya egy részét az úton, mielőtt megtudták volna, hogy szándékos akció eredményével néznek szembe. A rendőrség túl sokat nem reagált egyébként a panaszokra.